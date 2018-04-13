Савченко согласилась на три дня прекратить голодовку

Надежда Савченко вернется к допросу на полиграфе в понедельник

Народный депутат Украины Надежда Савченко согласилась приостановить голодовку на три дня для того, чтобы пройти допрос на полиграфе, заявил ее адвокат Олег Соловей.

"Надежда Викторовна согласилась приостановить голодовку на три дня, чтобы состояние ее здоровья позволило пройти полиграф. Я сейчас иду за продуктами", - сказал он в комментарии Украинской правде.

По словам защитника, Савченко следующие три дня будет принимать только разрешенные врачом продукты, а 16 апреля продолжит участие в допросе на полиграфе.

Напомним, что 13 апреля Надежда Савченко начала проходить допрос на полиграфе, который должен был длиться 5-6 часов. Однако допрос прервали из-за неудовлетворительного состояния подозреваемой.

Верховная Рада по запросу ГПУ дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Сразу после этого ей объявили подозрение и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая.

Надежде Савченко инкриминируют сговор с главарями боевиков "ДНР/ЛНР" и с руководителем центра освобождения пленных Владимиром Рубаном.

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По версии следствия, Савченко планировала осуществить вооруженное нападение с использованием гранатометов, минометов и взрывных устройств на помещения и транспортные средства, где могли быть президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов.