Савченко: Пусть меня судит суд Господень

Обвиняемая в подготовке терактов и свержении государственной власти нардеп Надежда Савченко заявила отвод коллегии Апелляционного суда.

Об этом она объявила после того, как суд отказался удовлетворить ее ходатайство отстранить от процесса одного из прокуроров, сообщает Украинская правда.

"Если в Украине есть честные свободные суды, неподвластные Порошенко и Луценко, я бы хотела их видеть. Если нет, то пусть меня судит суд Господень, но не такой суд... Прокурор обвинил меня в террористическом акте - выполненное действие - и в убийстве. Где есть доказанный факт убийства? Кого я убила? У меня нет к вам доверия, потому что вы не слышите", - сказала Савченко.

Однако коллегия судей ходатайство Савченко не удовлетворила и продолжила рассмотрение апелляции.

После ходатайства адвокатов Савченко выпустили из стеклянной клетки. Она сидит рядом с защитниками.

Напомним, 23 марта Шевченковский районный суд Киева принял арестовать Надежду Савченко без возможности внесения залога.

Во время заседания суда Савченко объявила о начале голодовки.

Ей инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков "ДНР/ЛНР" и сговор с руководителем центра освобождение пленных Владимиром Рубаном. По версии следствия, Савченко планировала осуществить вооруженное нападение с использованием гранатометов, минометов и взрывных устройств на помещения и транспортные средства, где могли находиться Порошенко, глава МВД Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов.