Савченко прошла еще одну экспертизу

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Савченко побывала на проверке в центре судебно-психиатрической экспертизы

Савченко побывала на проверке в центре судебно-психиатрической экспертизы

Народный депутат Надежда Савченко прошла экспертизу в Киевском городском центре судебно-психиатрической экспертизы.

Об этом у себя в Facebook сообщила помощник нардепа Татьяна Проторченко.

Правда она не уточнила, на какую именно экспертизу возили арестованную Савченко.

Ранее сообщалось, что Савченко проходила судебно-психологическую экспертизу с использованием полиграфа в управлении Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Напомним, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Сразу после этого ее в помещении Верховной Рады задержали сотрудники Службы безопасности Украины и объявили подозрение. 23 марта суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая.

29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов народного депутата Надежды Савченко о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Надежде Савченко инкриминируют сговор с главарями боевиков "ДНР/ЛНР" и с руководителем Центра освобождения пленных Владимиром Рубаном.

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