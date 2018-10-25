Савченко продлили арест до конца года

Шевченковский райсуд Киева продлил арест народному депутату Надежде Савченко до 30 декабря.
Соответствующее решение было принято на заседании в четверг, 25 октября, пишет Интерфакс-Украина.
Отмечается, что Савченко и ее защита знакомятся с материалами дела, расследование по которому было завершено 1 августа.
Надежде Савченко вменяют взаимодействие с главарями боевиков "Л/ДНР", сговор с руководителем Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.
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Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговорам об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.
Нардеп прошла тест на полиграфе, результаты которого, по данным СБУ, указали на намерения нардепа свергнуть конституционный строй и совершить теракты в правительственном квартале и в здании Верховной Рады.
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