25 октября 2018, четверг

Савченко продлили арест до конца года

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Савченко будет находиться под стражей почти до Нового года

Савченко будет находиться под стражей почти до Нового года

Шевченковский райсуд Киева продлил арест народному депутату Надежде Савченко до 30 декабря.

Соответствующее решение было принято на заседании в четверг, 25 октября, пишет Интерфакс-Украина.

Отмечается, что Савченко и ее защита знакомятся с материалами дела, расследование по которому было завершено 1 августа.

Надежде Савченко вменяют взаимодействие с главарями боевиков "Л/ДНР", сговор с руководителем Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

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Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговорам об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.

Нардеп прошла тест на полиграфе, результаты которого, по данным СБУ, указали на намерения нардепа свергнуть конституционный строй и совершить теракты в правительственном квартале и в здании Верховной Рады.

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