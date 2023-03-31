«Грома еще будет много». Данилов прокомментировал заявления РФ об «уничтожении» ракеты, которой официально нет на вооружении Украины 31 марта, 12:47 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на заявления минобороны РФ о якобы уничтожении баллистической ракеты Гром-2 (Сапсан). Официально на вооружении у Украины их нет.

В четверг, 30 марта, российское ведомство заявило, что «перехватили одну оперативно-тактическую ракету Гром-2». Комментируя эти сообщения, Данилов в эфире телемарафона 31 марта сказал, «если россияне говорят, значит, что-то происходит у них».

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«Я не знаю, кто их туда отправляет — Гром, другие вещи — но поверьте: этого грома будет столько, что они не будут знать, куда от него деваться. И то, что они делали год на территории нашей страны, все вернется», — заявил секретарь СНБО.

ОТРК Сапсан разрабатывают для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км. Работы по его созданию начались еще в 2005 году и до полномасштабного вторжения РФ украинский комплекс с экспортным названием Гром-2 оставался на этой стадии. В 2016 году стало известно, что Саудовская Аравия проводила переговоры с Украиной по закупке комплексов.

В 2018-м продемонстрировали макетный образец пусковой установки Грома, а в феврале 2021-го тогдашний министр обороны Андрей Таран заявил, что ОТРК готов на 80% и «необходимо сделать последний шаг», чтобы доделать его.

В марте 2023 года его преемник Алексей Резников заявил, что есть «реалистический план» завершить создание ракетного комплекса уже в этом году.

