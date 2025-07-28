YouTube заблокировал каналы Латыниной и Балашова, которые находятся под санкциями СНБО

28 июля, 21:00
YouTube в Украине заблокировал каналы лиц, которые находятся под санкциями СНБО (Фото: Центр противодействия дезинформации / Telegram)

YouTube на территории Украины заблокировал три канала лиц, против которых были введены санкции СНБО. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в понедельник, 28 июля.

В ЦПД отметили, что речь идет о канале российской журналистки Юлии Латыниной и двух каналах бывшего народного депутата Украины Геннадия Балашова, который выехал из страны в начале полномасштабного вторжения. Против нардепа в Украине также возбуждено уголовное производство.

20 июля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против пяти человек — трех украинцев и двух россиян — за антиукраинскую пропаганду.

Под санкции попали:

  • российская «военкор» Татьяна Аксененко (гражданство РФ);
  • министр соцполитики в правительстве президента-беглеца Виктора Януковича, народный депутат V и VI созывов от БЮТ и IX созыва от пророссийской партии ОПЗЖ Наталья Королевская (гражданство — Украина);
  • бизнесмен, бывший народный депутат, с 2014 года лидер политической партии 5.10, кандидат в президенты на выборах 2019 года Геннадий Балашов (гражданство — Украина);
  • российская журналистка и блогер Юлия Латынина, которая поддерживает войну России против Украины (гражданство РФ);
  • блогер и бывший телеведущий Андрей Серебрянский (Луганский) (гражданство — Украина).

В Центре противодействия дезинформации отмечали, что в список попали лица, которые продвигали нарративы, созвучные с российской пропагандой.

