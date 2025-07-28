YouTube заблокировал каналы Латыниной и Балашова, которые находятся под санкциями СНБО

YouTube в Украине заблокировал каналы лиц, которые находятся под санкциями СНБО (Фото: Центр противодействия дезинформации / Telegram)

YouTube на территории Украины заблокировал три канала лиц, против которых были введены санкции СНБО . Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в понедельник, 28 июля.

В ЦПД отметили, что речь идет о канале российской журналистки Юлии Латыниной и двух каналах бывшего народного депутата Украины Геннадия Балашова, который выехал из страны в начале полномасштабного вторжения. Против нардепа в Украине также возбуждено уголовное производство.

20 июля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против пяти человек — трех украинцев и двух россиян — за антиукраинскую пропаганду.

Под санкции попали:

российская « военкор» Татьяна Аксененко ( гражданство РФ);

военкор» Татьяна Аксененко гражданство РФ); министр соцполитики в правительстве президента-беглеца Виктора Януковича, народный депутат V и VI созывов от БЮТ и IX созыва от пророссийской партии ОПЗЖ Наталья Королевская ( гражданство — Украина);

гражданство — Украина); бизнесмен, бывший народный депутат, с 2014 года лидер политической партии 5.10, кандидат в президенты на выборах 2019 года Геннадий Балашов ( гражданство — Украина);

гражданство — Украина); российская журналистка и блогер Юлия Латынина, которая поддерживает войну России против Украины ( гражданство РФ);

гражданство РФ); блогер и бывший телеведущий Андрей Серебрянский ( Луганский) ( гражданство — Украина).

В Центре противодействия дезинформации отмечали, что в список попали лица, которые продвигали нарративы, созвучные с российской пропагандой.