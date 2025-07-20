Королевская, Балашов и Латынина. Зеленский ввел санкции против пяти человек за антиукраинскую пропаганду

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против пяти человек (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против пяти человек — трех украинцев и двух россиян — за антиукраинскую пропаганду. Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 июля 2025 года О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Под санкции попали:

российская « военкор» Татьяна Аксененко ( гражданство РФ);

военкор» Татьяна Аксененко гражданство РФ); министр соцполитики в правительстве Виктора Януковича, народный депутат V и VI созывов от БЮТ и IX созыва от пророссийской партии ОПЗЖ Наталья Королевская ( гражданство — Украина);

гражданство — Украина); бизнесмен, бывший народный депутат, с 2014 года лидер политической партии « 5.10», кандидат в президенты на выборах 2019 года Геннадий Балашов ( гражданство — Украина);

5.10», кандидат в президенты на выборах 2019 года Геннадий Балашов гражданство — Украина); российская журналистка и блогер Юлия Латынина ( гражданство РФ), которая поддерживает войну России против Украины;

гражданство РФ), которая поддерживает войну России против Украины; блогер и бывший телеведущий Андрей Серебрянский ( Луганский) ( гражданство — Украина).

Как отметили в Центре противодействия дезинформации, в список попали лица, которые продвигали нарративы, созвучные с российской пропагандой.

Санкции предусматривают блокировку активов, запрет пользования имуществом, ограничения на экономическую деятельность и другие меры, которые делают невозможным дальнейшее влияние этих лиц на украинское информационное и экономическое пространство.