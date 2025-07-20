Королевская, Балашов и Латынина. Зеленский ввел санкции против пяти человек за антиукраинскую пропаганду
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против пяти человек (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против пяти человек — трех украинцев и двух россиян — за антиукраинскую пропаганду. Соответствующий указ обнародован на сайте президента.
Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 июля 2025 года О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
Под санкции попали:
- российская «военкор» Татьяна Аксененко (гражданство РФ);
- министр соцполитики в правительстве Виктора Януковича, народный депутат V и VI созывов от БЮТ и IX созыва от пророссийской партии ОПЗЖ Наталья Королевская (гражданство — Украина);
- бизнесмен, бывший народный депутат, с 2014 года лидер политической партии «5.10», кандидат в президенты на выборах 2019 года Геннадий Балашов (гражданство — Украина);
- российская журналистка и блогер Юлия Латынина (гражданство РФ), которая поддерживает войну России против Украины;
- блогер и бывший телеведущий Андрей Серебрянский (Луганский) (гражданство — Украина).
Как отметили в Центре противодействия дезинформации, в список попали лица, которые продвигали нарративы, созвучные с российской пропагандой.
Санкции предусматривают блокировку активов, запрет пользования имуществом, ограничения на экономическую деятельность и другие меры, которые делают невозможным дальнейшее влияние этих лиц на украинское информационное и экономическое пространство.