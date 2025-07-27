Зеленский ввел в действие два решения СНБО о санкциях в отношении 53 физлиц и 95 компаний

27 июля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие два решения СНБО о санкциях в отношении 53 физлиц, 49 из которых граждане России, и 95 компаний, зарегистрированных в России и других странах.

Соответствующие решения №№ 554−555 от 27 июля обнародованы на сайте президента Украины.

Указом № 554 вводятся санкции против восьми физлиц: четырех россиян и граждан Китая, Азербайджана, Ирана и Индии. Также этим указом вводятся санкции против 45 компаний из, в частности, Гонконга, КНР, Индии, ОАЭ, России, Сингапура, Республики Маврикий, Азербайджана, Турции, Беларуси.

Предложения по применению этих санкций предоставил СНБО Кабинет министров в своем распоряжении от 25 июля 2025 года № 761-р.

Указом № 555 санкции вводятся против 45 граждан РФ и 50 российских компаний.

Контролировать выполнение этих решений должен секретарь СНБО Рустем Умеров.

Кроме того, правительству, СБУ, НБУ и Комиссии государственных наград и геральдики поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных санкций, а Министерству иностранных дел поручается проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций.

Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк объяснил в комментарии Суспільному, что санкции введены против компаний и лиц, занимающихся добычей и переработкой редкоземельных металлов для производства беспилотников.



«Мы работаем над тем, чтобы и международные партнеры приняли аналогичные санкции. Ограничение поставок в этих секторах будет означать конкретное уменьшение возможности России на поле боя», — заявил он также.



Кроме того, по словам уполномоченного, введены санкции, которые синхронизированы с санкциями Европейского Союза, в частности, против компаний из России, Китая, ОАЭ, Ирана и других стран.



«Структуры, связанные с теневым флотом, поставкой товаров двойного назначения в обход санкций, а также с российским ВПК. Около 40% новых европейских санкционных целей уже были ранее внесены в санкционный список Украины, что свидетельствует об эффективной координации подходов», — сообщил Владислав Власюк.

