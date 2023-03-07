Румыния хочет приобрести батальон танков Abrams 7 марта, 18:24 Танк Abrams (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Во вторник, 7 марта, Румыния объявила, что хочет приобрести батальон танков Abrams.

Об этом заявил представитель Министерства обороны Румынии Теодор Инчикас, сообщает Reuters.

«Мы посылаем наш запрос на получение предварительного разрешения на приобретение батальона танков Abrams», — заявил Инчикас.

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По его словам, покупка танков будет осуществлена через межправительственное соглашение. Сроки покупки пока неясны. Европейский союз и государство НАТО увеличили расходы на оборону до 2,5% ВВП в этом году с 2% в ответ на вторжение России в Украину.

Румыния имеет 650 км общей границы с Украиной. В стране находится система противоракетной обороны Patriot, а по состоянию на прошлый год на ее территории размещена постоянная боевая группа альянса.

Страны, близкие к России, такие как Польша, Финляндия и Германия, заключают соглашения на производство американского оружия в Европе, ведут переговоры о новых соглашениях и стремятся ускорить выполнение существующих контрактов. В декабре министерство обороны Румынии подписало соглашение о приобретении семи беспилотных авиационных комплексов Watchkeeper X израильской компании примерно за 410,19 миллиона долларов.

Румыния намерена перестроить свою государственную оборонную промышленность, инвестируя в новые технологии для увеличения производства и экспорта в регионе.

6 марта Инчикас анонсировал планы по формированию румынской эскадрильи истребителей пятого поколения F-35 после 2030 года.