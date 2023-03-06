Румыния планирует приобрести американские F-35 и сформировать первую эскадрилью после 2030 года 6 марта, 21:52 Истребитель F-35 (Фото:U.S. Air Force photo by Master Sgt. Donald R. Allen / Wikipedia)

Председатель Генерального директората по вопросам вооружений Румынии генерал-майор Теодор Инчикаш анонсировал планы по формированию румынской эскадрильи истребителей пятого поколения F-35 после 2030 года.

Об этом сообщает Defense Romania.

Комментируя тот факт, что последние приобретенные в Норвегии истребители F-16 имеют срок эксплуатации в среднем 10 лет, Инчикаш отметил, что речь идет о «промежуточном этапе, пока не будут иметься самолеты пятого поколения, F-35».

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«Румынские вооруженные силы имеют целью достичь своей первой оперативной способности, первой эскадрильи самолетов F-35, после 2030 года. Это требует сложных шагов, таких как анализ инфраструктуры, внесение корректив в инфраструктуру с помощью инвестиций, а затем закупки», — пояснил он.

Подчеркнув, что речь идет о сложном процессе как в плане затрат, так и в плане времени, он назвал желательным осуществление шагов «в этом или следующем году» для подписания контракта на приобретение F-35.

Глава Генерального директората по вопросам вооружений Румынии добавил, что это невозможно сделать без одобрения Высшего совета обороны страны и парламента.