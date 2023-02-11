ПВО НАТО не работает? Почему в Румынии не увидели или скрывают ракеты РФ в своем воздушном пространстве — интервью NV с Черневым 11 февраля, 16:25 Эксклюзив NV В Румынии отрицают, что в воздушном пространстве страны были российские ракеты (Фото:nrares/flickr)

Во время последней российской атаки 10 февраля две ракеты пересекли воздушное пространство страны — члена НАТО Румынии и Молдовы.

Но если президент Майя Санду осудила инцидент, спровоцированный агрессором, то в Минобороны Румынии заявили, что воздушное пространство страны не нарушали.

Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев в интервью Radio NV объяснил, что произошло на самом деле и чем это грозит.

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— Румыния — это страна НАТО. И за целый день не было никакой реакции НАТО на инцидент, а в Министерстве обороны Румынии сказали, что это неправда, что российская ракета пролетела в 35 километрах от границы. И из этой истории я делаю вывод, что кто-то из двух сторон говорит неправду и с какой-то целью. Что вы думаете об этом?

— Я могу сказать, что мы абсолютно уверены в своей правоте, потому что мы постоянно отслеживаем все ракеты, все воздушные цели, которые находятся в украинском пространстве. И не только в украинском на самом деле, потому что мы видим, что происходит и у наших границ.





И совершенно четко было зафиксировано, что российская ракета пересекла границу Украины, прошла через территорию Молдовы и Румынии и снова вернулась в Украину.



Я по своим каналам на парламентском уровне также эту информацию предоставил нашим партнерам из Румынии, нашим соседям. И мне очень интересно, работает ли там парламентский контроль, который все же будет спрашивать у Министерства обороны по поводу того, что они не увидели или специально скрывают. Этот пролет был, это факт.

А почему такова позиция в Румынии, остается вопрос пока открытым. Может быть, она изменится.

— Если вы уверены, что эта ракета залетала в пространство НАТО, тогда какова ваша версия, почему Альянс это не признает?

— Я думаю, это означает, что, к сожалению, ПВО НАТО не работает. И это проблема, которую они должны решать. Я не думаю, что есть какая-либо проблема признать это политически. Вероятнее всего, это проблема признать, что они пока не способны закрыть небо над НАТО.

Они должны сделать выводы, усилить особо приграничные регионы, сделать эшелонированную оборону.

Мы со своей стороны прикрываем, чтобы ракеты не прилетали не только в Украину, но и дальше. И они тоже должны это делать. И делать выводы.

Я не думаю, что даже если бы они это признали, они бы рассматривали это как прямой конфликт. Хотя реакция должна быть. Но видите: пока ее нет.

— Может, их радары действительно зафиксировали, что ракета пролетела на расстоянии 35 километров? И это не является основанием, дабы выносить какую-либо оговорку?

— У меня также есть доступ к некоторой информации. Я видел, как это выглядит на радарах. Поэтому очень сложно поверить в то, что они не видели, а за 35 километров от нашей границы вглубь Украины как-то увидели эту ракету.

Поэтому я говорю, что здесь больше, пожалуй, нежелание признавать, что их способности ПВО неспособны зафиксировать и сбить эти цели на сегодняшний день.

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— Как-то слабо верится, что ПВО НАТО не работает. Возможно, они не хотят воплощать в реальность какую-либо статью, предусмотренную уставом НАТО, и таким образом провоцировать Путина, чего они боятся. Или, например, если украинская сторона говорит неправду, то это подразумевает какой-то политический подтекст, чтобы, наоборот, привлечь НАТО к противостоянию с Россией.

— Можем разделить это. С одной стороны, для чего это было РФ? Вот здесь, я думаю, что большая провокация не [конфликта] НАТО-России, а России-НАТО. А какая реакция будет? А отреагируют или не отреагируют?

Я напомню, что, например, тот же [президент Турции] Эрдоган раньше реагировал моментально, сбивая российские самолеты, входившие в воздушное пространство Турции, и ставил Путина на место. Очень сомневаюсь, что они видели и не сбили.

Опять же, сбивание ракеты над территорией НАТО не приводит к [применению] пятой статьи. Там проводятся консультации, [учитывается], было ли это с намерением сделано, было ли это случайно, или кто-то пострадал или не пострадал. То есть там очень много факторов оценивается с тем, чтобы пройти после консультаций до введения этой пятой статьи.

Поэтому, по моему мнению, это вопрос все-таки технической способности. Но они должны сделать из этого выводы и все же усилить границы. Я имею в виду не только Румынию, но и НАТО, если мы говорим об Альянсе, который должен защищать границы своего союза.

— Если говорить о России, о Путине, это было каким-то зондированием? Если НАТО раз не отреагировало, второй раз не отреагировало, третий раз не признало, какие выводы может сделать из этого Кремль?

— У Кремля были занижены оценки относительно Украины и НАТО до 24 февраля, когда считали, что НАТО — вообще недееспособная организация; можно после Украины идти дальше на страны Балтии, Польшу и так далее. А теперь я думаю, что они изменили свою точку зрения. Но, может быть, так прощупывают: а какая будет реакция? А что будет, если? А будут ли реагировать?

Мне сложно поверить в то, что те же калибры, имеющие заданную траекторию (для них прописывается маршрут), просто так сами по себе сменили траекторию, залетели и вылетели через пространство НАТО. Думаю, это достаточно спланированная провокация для того, чтобы снова увидеть, а что будет?

Во-вторых, возможно, это некий намек на усиление поставок нам вооружения со стороны НАТО: «Смотрите, у вас также есть границы, близкие к Украине, и мы также можем достигать или пересекать эти границы ракетами, летящими на 5500 километров, или средней дальности, в частности». Я думаю, это некое зондирование, эдакий намек НАТО. А как они его воспримут, мы посмотрим.