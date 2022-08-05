Руководителя подпольной тюрьмы Изоляция в оккупированном Донецке будут судить — Офис генпрокурора

5 августа, 20:17
Изолляция в Донецке (Фото:DR)

Изолляция в Донецке (Фото:DR)

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении так называемого руководителя подпольной тюрьмы Изоляция на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

По данным следствия, обвиняемый с октября 2014 года по февраль 2018 года организовывал ограничение свободы людей в пыточной тюрьме Изоляция. Он, а также по его приказу другие члены «МГБ ДНР», применяли к потерпевшим физическое и психическое насилие, пытали, имитировали расстрел.

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Пострадавших били палками по разным частям тела, применяли электрический ток, содержали в бесчеловечных условиях, без питания и воды.

Руководителю этой тюрьмы инкриминируют торговлю людьми, участие в террористической организации и непредусмотренным законом военизированных вооруженных формированиях, а также нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 149; ч. 1 ст. 258−3, ч. 1 ст. 260 и ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Изоляция — бывшее арт-пространство Донецка, которое боевики захватили в 2014 году и превратили в концлагерь. По данным СБУ, там регулярно пытают заключенных.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Изоляция Пленные Пытки Военнопленные Офис генерального прокурора Война России против Украины

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