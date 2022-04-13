Пытки несогласных с оккупацией. В Херсоне появился аналог донецкой Изоляции — Денисова 13 апреля, 23:05 Цей матеріал також доступний українською Херсон (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

В Херсоне появился аналог донецкой Изоляции для пыток людей, которые не согласны с оккупацией. В городе похищают активистов с проукраинской позицией.

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Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По данным областной прокуратуры, в заложниках российских оккупантов находятся 137 человек. Среди них — четыре журналистов.

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«Местные жители отмечают, что в Херсоне появился аналог донецкой Изоляции для пыток несогласных с оккупационным режимом», — заявила Денисова.

Также регион на грани гуманитарной катастрофы. Кроме того, 106 населенных пунктов остаются без электроэнергии.

«Все меньше становится продуктов и лекарств, а российские захватчики забирают у населения последнее. Жизненно необходимых медицинских препаратов для людей, которые имеют онкологию или сахарный диабет, в области вообще нет», — говорится в сообщении.

Оккупанты захватили гуманитарный хаб в Херсоне, который был организован для помощи горожанам и медицинским учреждениям области. Захватчики забрали лекарства, детское питание и памперсы.

Отмечается, что оккупанты перекрыли большинство информационных каналов Украины и распространяют дезинформацию через СМИ и социальные сети.

Изоляция в оккупированном Донецке — бывшее арт-пространство города, которое боевики захватили в 2014 году и превратили в концлагерь. По данным СБУ, там регулярно пытают заключенных.

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