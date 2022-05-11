Мариупольцев, не прошедших «фильтрацию», отправляют в подвалы Изоляции — советник мэра 11 мая, 20:05 Цей матеріал також доступний українською Изоляция в Донецке (Фото:DR)

Мариупольцев, не прошедших «фильтрацию», отправляют в исправительную колонию в оккупированной Донецкой области или в подвалы Изоляции в оккупированном Донецке.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Всех, кто не проходит фильтрацию, признают «неблагонадежными» и отправляют на оккупированные территории: в исправительную колонию № 52 в поселке Оленовка Донецкой области или в тюрьму Изоляция в оккупированном Донецке.

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По словам Андрющенко, колония в Оленовке предназначена для тех, кто не проходит службу в рядах ВСУ, Нацгвардии и т. д. Там содержат родных военных, бывших правоохранителей, активистов, журналистов и людей, вызвавших подозрение — это могут быть люди с патриотическими татуировками, говорит советник.

Минимальный срок заключения — 36 суток. Именно столько времени оккупанты отводят на так называемую фильтрацию.

Изоляция — бывшее арт-пространство Донецка, которое боевики захватили в 2014 году и превратили в концлагерь. По данным СБУ, там регулярно пытают заключенных.

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