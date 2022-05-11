Мариупольцев, не прошедших «фильтрацию», отправляют в подвалы Изоляции — советник мэра
Изоляция в Донецке (Фото:DR)
Мариупольцев, не прошедших «фильтрацию», отправляют в исправительную колонию в оккупированной Донецкой области или в подвалы Изоляции в оккупированном Донецке.
Война России против Украины — главные события 11 мая
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Всех, кто не проходит фильтрацию, признают «неблагонадежными» и отправляют на оккупированные территории: в исправительную колонию № 52 в поселке Оленовка Донецкой области или в тюрьму Изоляция в оккупированном Донецке.
По словам Андрющенко, колония в Оленовке предназначена для тех, кто не проходит службу в рядах ВСУ, Нацгвардии
Минимальный срок заключения — 36 суток. Именно столько времени оккупанты отводят на так называемую фильтрацию.
Изоляция — бывшее арт-пространство Донецка, которое боевики захватили в 2014 году и превратили в концлагерь. По данным СБУ, там регулярно пытают заключенных.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.