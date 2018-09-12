13 сентября 2018, четверг

Рубану продлили арест еще на два месяца

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Владимир Рубан

Владимир Рубан

Суд продлил арест экс-руководителя организации Офицерский корпус Владимира Рубана, которого вместе с народным депутатом Надеждой Савченко подозревают в подготовке покушений на первых лиц.

Как сообщил изданию Радио Свобода адвокат подозреваемого, Рубану продлили меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца - до 30 октября.

Напомним, что Служба безопасности Украины завершила расследование дела о государственной измене народного депутата Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана.

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Надежде Савченко вменяют взаимодействие с главарями боевиков "Л/ДНР", сговор с руководителем Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ Майорск с арсеналом оружия. Ему объявили подозрение по статьям незаконное обращение с оружием, приготовление к преступлению, террористический акт.

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