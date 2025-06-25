СБУ сообщила о подозрении главному разработчику навигации для российских ракет Олегу Барсуку, который сбежал из Украины в РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что собрала доказательную базу на инженера-предателя Олега Барсука, который после побега из Украины в Россию стал главным разработчиком спутниковой навигации для ракетного вооружения россиян.

Об этом украинская спецслужба сообщила в Telegram.

Отмечается, что 61-летний фигурант ранее возглавлял лабораторию на одном из оборонных заводов в Черкасской области, но в 2009 году уволился и уехал в Россию.

Реклама

Впоследствии, после переезда в Москву Барсук согласился занять должность заместителя гендиректора конструкторского бюро Навис, которое входит в перечень ведущих компаний военно-промышленного комплекса РФ.

По данным СБУ, на этой должности он руководит разработкой новых и модернизацией имеющихся навигационных систем GPS/GLONASS для крылатых и баллистических ракет.

По материалам дела, только в 2023 году под руководством Барсука было изготовлено почти 3200 спутниковых блоков, в частности для оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер. В дальнейшем оккупанты использовали это оборудование для осуществления воздушных ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Отмечается, что такие системы наведения есть также в ракетах Х-101, Х-59 и Калибр, которыми рашисты так же регулярно атакуют украинские объекты.

Следователи СБУ сообщили Борсуку о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Там отметили, что поскольку сейчас он скрывается на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.