Под видом «свидания». СБУ и Нацполиция задержали 19-летнего мужчину по подозрению в попытке взорвать военного

26 июня, 10:47
Поделиться:
Задержание подозреваемого по делу о попытке взорвать военного (Фото: СБУ)

Задержание подозреваемого по делу о попытке взорвать военного (Фото: СБУ)

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция задержали мужчину, который, по информации следствия, должен был совершить серию терактов в северных регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следствие установило, что одной из его задач была ликвидация военного Национальной гвардии в Киеве. Для этого мужчина заманил украинского военного в один из столичных дворов под видом «свидания» с девушкой из «чата для знакомств».

Реклама

Когда военный прибыл на место, россияне дистанционно взорвали самодельное взрывное устройство, которое находилось в скутере, припаркованном рядом с «местом свидания». В результате происшествия никто не пострадал.

Подозреваемый по этому делу — 19-летний житель Киевской области, который искал «легких заработков» на Telegram-каналах.

СБУ
Фото: СБУ

После вербовки он прибыл в Киев, поселился в съемной квартире и по инструкции куратора изготовил взрывчатку. Далее фигурант приобрел скутер, в багажнике которого спрятал взрывчатку, и доставил его к месту запланированного теракта.

После неудачного покушения мужчина получил новое задание от россиян. Так, ему нужно было прибыть в город Прилуки Черниговской области, поселиться в гостинице и готовиться к новым заданиям. Одним из них был поджог военного автомобиля, а другим — подготовка нового теракта.

Во время обыска у задержанного изъяты компоненты для взрывчатки и телефон с доказательствами работы на россиян.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Киев Война России против Украины Российская агрессия Теракт

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X