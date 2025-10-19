Украинские военные ищут шахеды в небе над Киевом, июль 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Вечером 19 октября Россия начала новую атаку шахедами на территорию Украины, запустив их с севера и востока.

20:19 Россия массированно атаковала шахту ДТЭК в Днепропетровской области, проходит эвакуация из-под земли 192 шахтеров, сообщили в компании.

20:12 Отменена воздушная тревога на Черниговщине и Полтавщине. В Сумской области воздушная тревога продолжается в Сумском и Роменском районах, Харьковской области — в Чугуевском, Берестинском, Изюмском и Лозовском, в Днепропетровской области — в Синельниковском, Павлоградском, Днепровском и Самаровском районах.

Воздушные силы сообщили, что шахеды на севере Сумской области летят на Сумы, а шахеды на востоке Харьковской области летят на юго-запад.

19:38 Воздушная тревога объявлена на всей территории Черниговской области и в Кременчугском районе Полтавской области.

Инфографика: alerts.in.ua

В 16:16 Воздушные силы сообщили, что группы шахедов на севере Черниговской области летят на юг.

В 16:25 Воздушные силы заявили, что шахеды на границе Черниговской и Сумской областей летят на юг.

В 16:27 Воздушные силы предупредили, что шахеды на востоке Днепропетровской области летят на Павлоград.

В 16:40 Воздушные силы написали, что Россия выпустила КАБы на Донецкую область, а в 17:01, что шахеды на востоке Полтавской области летят на запад.

В 17:17 стало известно, что оккупанты выпустили КАБы на Сумщину, а в 17:46 — что шахеды в центре Харьковской области движутся на запад.

В 17:47 Воздушные силы заявили о пуске КАБов на Харьковскую и Донецкую области.

В 19:02 Воздушные силы сообщили, что шахеды на севере Днепропетровской области летят на запад.

По состоянию на 19:28 воздушная тревога объявлена в Прилуцком, Нежинском, Корюковском и Новгород-Северском районах Черниговской области, Роменском, Контопском и Шосткинском районах Сумской области, Берестинском, Изюмском и Лозовском районах Харьковской области и Днепровском и Самаровском районах Днепропетровской области.