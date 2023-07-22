Оккупанты ночью атаковали Кировоградскую область беспилотниками — ОВА 22 июля, 08:50 Ночью РФ атаковала Кировоградскую область дронами-камикадзе Shahed (Фото:Serhii Smolientsev/Reuters)

Ночью в субботу, 22 июля, российские военные атаковали Кировоградскую область беспилотниками. Сработали силы ПВО.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович в Telegram.

«Сегодня ночью российский агрессор вновь атаковал Кировоградскую область дронами. Работала ПВО», — говорится в заметке.

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По словам Райковича, по предварительной информации, без погибших и травмированных. Также нет разрушений гражданских зданий.

Ночью среды, 19 июля, российские оккупанты атаковали Украину с южного направления, используя крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные БПЛА типа Shahed-136/131. Силами ПВО было уничтожено 13 крылатых ракет Калибр, одну управляемую авиаракету Х-59 и 23 «шахеды».