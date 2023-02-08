Россияне придумали новую тактику для затягивания обмена пленными — Лубинец 8 февраля, 17:55 Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец via Facebook)

Россияне придумали новую тактику, с помощью которой смогут затягивать обмен военнопленных, заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он рассказал, что 8 февраля уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что к ней обращаются матери и жены украинских военнопленных, попавших в плен с просьбой не возвращать их домой.

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«Так вот, есть ответ госпоже Москальковой. В Украине уже было несколько случаев, когда мобилизованные солдаты армии РФ, захваченные в плен украинской армией, отказывались от обмена и изъявляли желание остаться на подконтрольной Украине территории», — подчеркнул омбудсмен.

Более того, по словам Лубинца, есть и попадавшие в плен в ВСУ не один раз. Например, российский военный Александр Фоменко из Таганрога или Руслан Вяльшин, дважды попадавших в украинский плен.

Омбудсмен подчеркнул, что Украина всегда соблюдает Женевские конвенции. Чего нельзя сказать о России, «регулярно нарушающей нормы международного права».