«Боюсь пробовать». Освобожденный из плена украинский военный впервые почти за год увидел яблоко — фото недели 5 февраля, 15:10 Маркетолог и военнослужащий Максим Колесников, 4 февраля 2023 года (Фото:Andriy Kachor / Facebook)

4 февраля Украина освободила в рамках обмена пленными 116 защитников. Домой вернулся и 45-летний Максим Колесников, которого враги захватили в плен в первые дни войны, под Киевом. Он попал в объектив фотографа Андрея Качора.



На снимке Колесников держит в руках яблоко.

«Он видит фрукт впервые почти за год. Говорит: «Боюсь пробовать». Все же не побоялся, откусил. Через секунду сказал: «Это… офигенно. Это просто офигенно», — написал Качор в Facebook.

Видео дня

По словам автора фотографии, она вышла случайно: пытаясь снять видео, Андрей нажал не ту кнопку. Впрочем, сейчас снимок облетел весь мир.

Нажмите на фото для увеличения.

Инфографика: Андрей Качор / Facebook

Максим Колесников родом из Донецка. В свое время переехал с семьей в Киев. Работал в бизнесе, был директором по маркетингу и рекламе в сетях Eldorado, Аптека доброго дня и др. Защищал Украину, будучи мобилизованным в ВСУ во время АТО. Служил в 26-й артиллерийской бригаде. Также во время службы полгода занимался обеспечением армии в Офисе реформ при Кабмине. В 2022 году снова стал в ряды Вооруженных Сил, пишет Новинарня.

Друзья говорят, что долго не знали о местонахождении Максима после начала войны. Во вражеском плену мужчина сильно похудел и поседел.

4 февраля Украина и Россия провели новый обмен пленными. Из российского плена вернулись 116 украинцев, среди которых защитники Мариуполя, херсонские партизаны и снайперы с Бахмутского направления. Кроме того, удалось вернуть тела двух погибших иностранных волонтеров, а также тело погибшего воина-добровольца.

По данным президента Владимира Зеленского, с начала полномасштабной войны России против Украины из вражеского плена вернулись 1762 украинца и украинки.