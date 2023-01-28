«Наша задача — повернути всіх». Інтерв'ю NV з омбудсменом Лубінцем — про обміни, репатріацію і генерал-лейтена 28 января, 21:15 Эксклюзив NV Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец / Facebook)

Украина хочет освободить из плена РФ 800 человек, но не в рамках обмена, а через процедуру репатриации.

Как это может произойти, какой прогресс в переговорах по обмену с Россией, которую представляет омбудсмен, генерал-лейтенант МВД РФ Татьяна Москалькова, а также как Украина будет отвечать на недейственность международных организаций, в интервью Radio NV рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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— 14 января, в день, когда произошла трагедия в Днепре, появилась информация о том, что российская сторона отменила обмен пленными. Под каким предлогом это произошло? Было ли какое-нибудь объяснение?

— Объяснений не было. По моей информации, российская сторона, несмотря на то, что было все заранее, как всегда, согласовано, проблем накануне никаких не было, в последний момент сообщила о том, что обмена не будет. Без всяких объяснений, просто фактически его отменив.

— Не так давно вы встречались в Анкаре с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. Это человек из силовых органов. Какое впечатление произвела на вас эта встреча? И какую информацию о наших пленниках она вам предоставила?

— Она, кажется, генерал-лейтенант МВД. Я уже с ней встречался в Турции в третий раз.

Впервые я встретился с ней на территории Украины возле временно оккупированного пункта Васильевка на разрушенном мосту, когда российская сторона вернула нам 108 наших героинь, девушек. В этом помогала как раз Москалькова. Потому у нас есть положительные моменты, я могу об этом сказать.

Потом у нас была встреча в Брюсселе, где мы обменялись наработками. И в Турции у нас было три раунда, где, наверное, впервые российская сторона приехала с подтвержденными положительными моментами. Такими, как, например, привезли список наших военнослужащих, которые у нас считались пропавшими без вести. Фактически, мы думали, что они погибли. Подтвердили, что 23 из них найдены, находятся в плену. Подтвердили готовность начать хоть какой-то диалог по гражданским заложникам, массово удерживающихся на территории РФ и на временно оккупированных территориях Украины. Вопросы детей мы тщательно прошли.

Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова в Анкаре. Турция, 11 января / Фото: REUTERS/Ece Toksabay

Впечатление. Любое общение с представителем РФ точно непростое. Здесь, с одной стороны, моральный аспект. Я понимаю, что это представитель государства, которое каждый день убивает наших детей, женщин, пожилых людей. В моральном плане очень тяжело. С другой стороны, я ожидаю, что будут какие-то сдвиги в решении вопросов наших граждан, возвращение, какие-то новые процессы, возможно, начнутся.

Мы обсуждаем достаточно большое количество вопросов. Не скажу, что у всех есть положительные отзывы. Но тем не менее, в настоящее время мы продолжаем эту коммуникацию. Буквально [26 января] у меня была онлайн-встреча — я, Москалькова и Малкоч, омбудсмен Турции. И мы попытались впервые провести такую вот трехстороннюю онлайн-встречу, чтобы турецкий наш коллега посмотрел, чем мы обмениваемся, в чем проблема, в чем торможение процесса. В частности, мы показали, что мы заточены на результат. Вот мы хотим, чтобы общество видело реальные результаты от нашего общения, чтобы наши граждане возвращались домой. Или, как минимум, чтобы мы получали информацию от наших граждан, где они находятся, в каком состоянии, в каких условиях их держат, когда их вернут. Хоть что-нибудь.

— Россия в этом не заинтересована? Кажется, они заинтересованы в том, чтобы использовать их в качестве заложников. Можете ли вы сделать такой вывод?

— У меня впечатление, что они больше заинтересованы в процессе, чтобы его делать не быстрым, медленным, многоуровневым, многосторонним… Опять же, результаты есть, но мы ими точно не удовлетворены. Потому либо они будут продолжаться, либо общение просто перестанет существовать. Я так вижу это.

— После вашей встречи с Москальковой в Анкаре в медиа начали возникать слухи, что якобы могла идти речь об обмене всех на всех. Поднимался ли этот вопрос? И в каком формате он обсуждался, если это так?

— Мы неоднократно поднимали вопрос обмена всех на всех. Но в Турции мы этого не обсуждали. Мы обсуждали вопрос создания нового процесса, который называется репатриация.

О чем идет речь? Согласно Женевским конвенциям тяжелораненые военнопленные возвращаются на свою сторону без всяких условий, без привязки к количеству, возвращаем с одной и с другой стороны. И самое главное — это не называется обмен. Это репатриация, а значит возвращение.

Это действительно мы обсудили. Эта идея была озвучена нами раньше в Брюсселе. В Турцию российская сторона приехала с подтверждением того, что они готовы начать консультации по возможной репатриации всех тяжелораненых военных украинской армии, чтобы они вернулись на территорию Украины. И так же они ожидают, что все тяжелораненые военнопленные РФ вернутся на территорию России. Потому этот процесс мы начали, списками мы обменялись.

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— Мы так понимаем, что Россия просто затягивает процесс: давайте еще проведем раунд переговоров, еще кого-нибудь присоединим и так далее.

— Да. Иногда у меня впечатление, что так и происходит. Единственное, что могу подтвердить, что есть положительные моменты, активизация каких-то предварительно обсуждаемых процессов тоже происходит. Потому какие-то положительные точечные сдвиги у нас есть.

— Отказ обменивать защитников Мариуполя как-то объясняется?

— Мы это обсуждали. Пока обменялись информацией. Самое интересное, что российская сторона говорит, что мы отменили обмен. Мы говорим: «Так от вас же официально поступил сигнал, что вы отменили обмен». Я думаю, что проблема в том, что они затягивают, еще и пытаются каким-то образом показать, что мы вроде бы что-то срываем.

Хотя и все международные партнеры, и все, кто вовлечен в координационный штаб в Украине по вопросам обращения с военнопленными, кто принимает участие в этой работе, все показывают и всегда говорят, что наша задача — вернуть всех. И точно не в нас дело.

Мы на много разных вариантов выходили, предлагали. Мы очень хотим выйти на обмен всех на всех, по крайней мере, по каким-то категориям. К примеру, в Женевских конвенциях четко определена приоритетность. Первые — тяжелораненые, вторые — это женщины.

Окей, вы отказываетесь [обменивать] всех на всех, вообще без привязки, давайте проведем всех на всех раненых. Давайте проведем на первом этапе репатриацию тяжелораненых всех на всех без привязки к количеству, как это прописано в Женевской конвенции. Следующая [репатриация] — легкораненых. Третье — проведем [возврат] всех на всех женщин, без привязки к количеству.

К сожалению, российскую сторону, по крайней мере, пока, это не устраивает. И системно происходят обмены. Хотя последний обмен был 8 января этого года, когда мы вернули 50 наших героев. Но, тем не менее, мы надеемся, что эта работа у нас продолжится. И продолжается.

Фактически переговоры с российской стороной не прекращаются. И каждый день разными способами через разные каналы они происходят. Даже у меня: встретились онлайн, я прислал официальные письма, получил официальные письма, еще раз что-то спрашиваю, что-то получаю. Наоборот, что-то Москалькова у меня спрашивает. Это постоянный продолжающийся процесс.

— Была информация о том, что защитников Мариуполя увезли из концлагеря в Еленовке. Будто бы они сейчас находятся на территории России, даже не на оккупированных территориях. Есть ли такая информация у вас? Можете ли вы ее подтвердить?

— Да, у нас такая информация есть, я ее подтверждаю. После трагедии в Еленовке (фактически это не трагедия, а публичная казнь наших военнопленных) РФ начала группами по 30–50 военнопленных украинской армии вывозить из Еленевки по разным заведениям, постоянно меняя города, вывозила на территорию РФ, возвращала, часть в Крыму. Согласно нашим данным, есть такие, кто и на временно оккупированной территории, есть такие, кто на территории РФ. Более-менее мы картину общую знаем.

Россия и делает это, чтобы, в частности, прервать связь, чтобы мы перестали получать информацию. Я не скажу, что у них это вышло. Мы получаем, опять же, не так, как нам хотелось бы, но всю работу проводим.

— Кто остается в Еленовке? Что мы знаем о тех условиях, в которых там находятся украинцы?

— Условия точно далеки от того, что прописано в Женевских конвенциях. Мы это постоянно подчеркиваем. Наверное, именно поэтому РФ никого так и не допустила к Еленовке — нет миссии ООН, которую, например, для меня по непонятным причинам расформировали. Сначала сформировали решением Генерального секретаря ООН, затем расформировали.

Что она делала пять месяцев, пока она была? Для меня лично непонятно. При том, что я выходил с инициативой, по крайней мере, встретиться со мной, с украинскими властями, получить от нас какие-то данные, видео, фотофиксацию, анализ наш, экспертов международных, которых мы готовы были предоставить. Но почему-то было принято другое решение без объяснений — расформировать.

И еще ужаснее. Даже на пресс-конференции, когда спикер Генерального секретаря об этом заявил, был прямой вопрос журналистов: «Все-таки вы получили разрешение от РФ? Получили ли официальный ответ, почему вы туда не были допущены? И считаете ли вы это такими действиями, которые нужно осудить?» Никакого адекватного ответа не было. Для меня это показатель какой-то такой нейтральной страусиной позиции: спрятал голову в песок, есть проблема, но я ее не вижу, нет проблемы.

К сожалению, международные институции так, на мой взгляд, до конца и не поняли, что нужно меняться, меняться серьезно и существенно. И надо менять подходы, в первую очередь в отношении страны-агрессора. Надо не просто требовать что-нибудь сделать на словах. Они ведь даже не требуют, они просят, присылают какие-то официальные письма, отказывают. Они после этого даже не осуждают такую позицию страны, фактически сорвавшую деятельность международной миссии. Как еще больше умалить роль ООН, я уже не знаю, как это делает РФ. И почему так позволяют ей это делать спокойно, у меня тоже нет ответа на этот, наверное, риторический вопрос.

— Появилось сообщение, что Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш лично распустил миссию по расследованию факта убийства украинских военнопленных в Еленовке из-за отсутствия условий для направления миссии на место событий. Есть еще одна организация, Международный комитет Красного креста, там сменилась президент. Сейчас возглавляет МК КХ Мирьяна Сполярич-Эггер. В декабре она посетила Украину, была в четырех городах. Что вы от нее услышали?

— Я с ней встречался в Киеве во время ее посещения [Украины]. Кстати, это была наша вторая встреча. Первый раз я с ней встретился 5 октября 2022 года в Женеве через четыре дня после ее назначения. И я стал первым иностранным должностным лицом, с которым она вообще встретилась. И на своей встрече я высказал ряд критических замечаний по поводу выполнения их мандата, их миссий, работающих на территории РФ. РФ не допускает Международный комитет Красного креста. Мы понимаем это.

И мы понимаем, что, прежде всего, проблема в России. Но хоть раз вы (МККК — ред.) в официальных письмах об этом сказали? Нет. Хоть раз вы об этом в официальных ежемесячных докладах, ежегодных об этом сказали? Нет. Вы по марке нейтральности прикрываете свою беззубость и свою недейственность.

И в частности я сказал, что искренне считаю, что когда я вижу наших военнопленных, возвращающихся из российского плена в таком ужасном состоянии (истощенных, без достаточной медицинской помощи, без достаточной еды, все теряют десятки килограммов), моя позиция, в частности, за это несете ответственность и вы. Ибо просто констатировать факт, что вас не допустила Россия, [мало]. Мы не видим даже попыток, даже усилий, чтобы как-то изменить эту ситуацию с вашей стороны. Потому я об этом официально ей сказал.

Также сказал, что до тех пор, пока мы не увидим существенных сдвигов, мы будем, во-первых, публично осуждать вашу нейтральную позицию, которая фактически приводит к таким результатам, когда вы не посещаете наших военнопленных и гражданских заложников.

Кстати, это отдельная история. Они, согласно своему мандату, должны, в частности, посещать гражданских, которых массово держит РФ. Количество я могу вам сказать — больше 20 тысяч. Это только те, кто официально обратился ко мне, в наш институт по поводу своих родных и близких, которых задержали российские военнослужащие на временно оккупированной территории Украины и продолжают задерживать. Вы (МККК — ред.) их вообще не посещаете. А это, в частности, ваш мандат. Поэтому, пока это не изменится, мы будем публично об этом говорить.

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И второе — мы будем искать альтернативу, будем вести переговоры с другими международными организациями, поднимать этот вопрос на площадках ООН; пытаться создать, возможно новый формат, новую организацию. Может быть, со штаб-квартирой в Украине. Возможны разные варианты.

— А какие реально могут быть альтернативы, учитывая, что это организации, которые десятками лет работают, будто что-то должны делать, будто у них была неплохая репутация?

— Что касается репутации. Вы очень правильно сказали, была. Их истории насчитывают даже не десятки лет, а больше 150 лет. Но мы сейчас не в том положении, чтобы учитывать чью-то авторитетность, чью-то историю.

Вы или делаете свою работу… Делаете ее качественно, профессионально, вы именно за это получаете безумное финансирование от доноров, от партнеров. Вам дают возможность работать, а вы должны это делать, а не делать вид, что вы работаете.

Я привел пример. Это точно не дипломатический язык, когда я сказал: «Посмотрите на опыт другой международной организации с другим авторитетом, историей Amnesty International. Всемирная известная организация пыталась сделать так, что больше обвинять в том, что Россия напала на Украину, Украину». Потому что, оказывается, мы защищаем себя. Можете понять логику? Жертва виновата в том, что на вас напали, больше, чем агрессор. Я думаю, что после медийной истории, когда по авторитету Amnesty International прошлись в первую очередь украинцы, через некоторое время, когда наверняка закончатся российские средства, Amnesty International вообще закроется. По крайней мере, очень много мировых авторитетных доноров, людей с именем, вышли из основателей, из партнеров этой организации.

Если Международный комитет Красного Креста не хочет повторить такую же историю, они должны начать делать свою работу согласно своему мандату и показывать результаты этой работы. Публично и не публично.

— Со мной связывались украинские активисты из Австралии, которые увидели, что Красный Крест помогает собирать «наших мальчиков» в России и амуницию, и прочее. И все это с их логотипами стоит. Правильно ли мы понимаем, что Красный Крест открыто сотрудничает с российским Минобороны? Встроен ли он в систему этой властной вертикали? Что вы об этом знаете?

— Я об этом знаю. Национальное общество Красного Креста РФ совершенно открыто собирает помощь военнослужащим российской армии. Это прямое нарушение устава международной организации Международная федерация Красного креста и Красного полумесяца, включающая все национальные общества Красного креста и Красного полумесяца.

Я тщательно разбирался в этой ситуации. У меня была онлайн-встреча с президентом этой организации. В Женеве я встречался с исполнительным секретарем этой организации, где я задал вопрос осуждения этих действий со стороны Международной федерации Красного Креста в отношении Национального общества Красного Креста РФ. Это первое.

Второе. Исключение этой организации из рядов международной организации. В настоящее время я ожидаю официального ответа на мои письма со стороны руководства этой организации.

Также мне президент Международной федерации Красного Креста пообещал приехать лично в Украину для общения, в частности, по этому вопросу. Ждем.

Опять же мы точно не будем оставлять без ответа наши запросы. Публично мы будем об этом говорить. Если не будет адекватного ответа, я хочу, чтобы этот вопрос был рассмотрен на Генеральной ассамблее этой международной организации.

— Роль Папы Римского в обмене пленными. Не случайно называют Ватикан самой влиятельной страной в том смысле, что она имеет самое большое количество посольств, если католические храмы называют посольствами. Можете ли вы подтвердить эту роль Папы Римского? Какова она на самом деле?

— Не могу раскрывать детали. Могу сказать, что у нас попытки вовлечь их в решение гуманитарных проблем граждан Украины действительно были и остаются. Я не скажу, что они успешны, я не раскрою детали.

Папа Римский несколько дней назад, похоже, встретился со Всеукраинским советом церквей и религиозных обществ из Украины в полном составе. Увидим, с чем приедут наши святые отцы. Возможно, это будет какая-нибудь новая идея или новые наработки.