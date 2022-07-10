Россияне весь день обстреливали Донецкую область, есть жертвы — Кириленко

10 июля, 21:56
Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ЗСУ / Facebook)

Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ЗСУ / Facebook)

Российские военные на протяжении всего дня обстреливают населенные пункты Донецкой области. Из-за вражеского огня в регионе разрушены дома, есть погибшие.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, сложнее всего — в Бахмутском районе.

В Нью-Йорке ракетным ударом повреждены магазин и дом — без пострадавших.

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Соледар за сегодня подвергся двум обстрелам: ночью и вечером. В результате ночного обстрела сгорели дом культуры и административное здание, в результате вечернего разрушена пятиэтажка. За день в городе — трое раненых.

В Сиверске под обстрел попал частный сектор — один дом разрушен, много поврежденных. Также повреждения получила одна многоэтажка. Доподлинно известно о двух погибших в городе за сутки.

Угледар россияне обстреляли из артиллерии — ранен один человек. Еще один человек ранен в Ласточкино Очеретинской общины.

Кроме того, под огнем общины в относительном тылу. Черкасская община была обстреляна из Градов — без пострадавших. В Ильиновской общине от артобстрела загорелось поле с пшеницей.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донбасс Донецкая область Российская агрессия Павел Кириленко Война России против Украины

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