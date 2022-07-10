«Сдержать врага сейчас возможно». Почему Украина потеряла Лисичанск и готовиться ли к захвату Россией других городов — интервью с Бутусовым 10 июля, 21:24 Эксклюзив НВ Украинские военные в Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украина потеряла Северодонецк и Лисичанск из-за вмешательства политиков в военные действия, убежден главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

В интервью Радио НВ журналист рассказал, какие ошибки были допущены во время обороны Луганской области и насколько тяжело Украине вернуть контроль над новооккупированными территориями.

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— Уже многие эксперты анализировали ситуацию, почему Вооруженные силы Украины были вынуждены выйти из Лисичанска. Какие, по-вашему, были проблемы во время обороны города?

— К сожалению, это пример отрицательного вмешательства политических решений в военные действия. Проблему Лисичанска нельзя рассматривать обособленно от проблемы обороны Луганской области и узла Рубежное-Северодонецк-Лисичанск.

Для того чтобы удержать этот регион, нам необходимо было обеспечить его необходимыми силами и средствами. Но, к сожалению, своевременно это не было сделано. Долгое время мы с совершенно недостаточными силами пытались удержать большой район. Это привело к тому, что нам пришлось (из-за отсутствия артиллерийской поддержки и достаточных сил для ротации наших подразделений) отойти от Рубежного. [Город] был снесен противником, оборона была невозможна.

Затем мы подошли к Северодонецку, но тоже не имели сил контролировать весь периметр города. Некоторые созданные подразделения просто не приобрели еще необходимую боеспособность. Это привело к тому, что противник совершенно беспрепятственно вошел в город, начались уличные бои. И уже после этого поступило подкрепление наших сил в Северодонецке. Но это решение было принято поздно.

На самом деле, когда враг зашел в Северодонецк, самая большая опасность возникла в то время не там, не в Северодонецке, а к югу от Лисичанска, со стороны Бахмута. Противник в направлении Нагорное-Камышеваха пытался пробить нашу оборону и выйти на Лисичанск с юга. И резервы нужно было уже направлять в тот район, чтобы построить вторую линию обороны и зацепиться на удобных рубежах, на высотах.

К сожалению, вместо того, чтобы строить вторую линию и разворачивать резервы, там почему-то… Почему мы понимали. Я писал о политическом влиянии, о появлении политиков в том районе, которые говорили: «Давайте все будем делать для удержания Северодонецка». К сожалению, появление политиков там привело к тому, что у военных не было возможности действовать по обстановке. Даже некоторые кадровые изменения военного руководства были сделаны, к сожалению, потому что некоторые политики хотели слышать оптимистичные доклады, а не реалистичные.

Это привело к тому, что сначала они смогли удержать в невыгодных условиях Северодонецк, как это и предполагали несколько военных руководителей и предупреждали [об этом]. А потом не смогли удержать уже и сам Лисичанск, который был очень удобен для обороны. Рельеф местности, Лисичанский НПЗ, высоты — они действительно очень удобны и могли обеспечить длительную оборону в этом районе.

Поскольку были приняты такие политические решения, мы не смогли удержать ни Северодонецк, ни Рубежное, а впоследствии не смогли удержать и Лисичанск.

Есть такая военная аксиома, афоризм: тот, кто пытается быть сильным повсюду, ничего не может удержать. К сожалению, это об этой ситуации.

— Насколько тяжело нам будет освободить Лисичанск и Северодонецк?

— Если мы подготовимся, у нас будут необходимые силы... Прежде всего, это зависит от самой Украины, потому что организация своей армии – это то, что ни один союзник нам не организует и не натренирует. Это зависит исключительно от нас – лидерство, подготовка, применение. Если у нас будет накоплено достаточное количество боеприпасов, система поражения будет отлажена, мы можем развернуть врага очень быстро.

Российское преимущество сейчас объясняется исключительно тем, что у них есть большое количество боеприпасов, артиллерии. У нас есть проблемы с организацией контрбатарейной борьбы, артиллерийской разведки, обнаружением и поражением позиций русской артиллерии. Как только это будет сделано и мы сможем организовать свое собственное артиллерийское наступление, они улетят отсюда. И Россия, в отличие от Украины, никаких высот удержать не сможет, потому что по мотивации, по тактике, по военному интеллекту российская армия значительно проигрывает украинской.

— Глава фонда Повернись живим Тарас Чмут говорил о том, что мы должны быть готовы, что будут еще города, которые мы будем вынуждены покинуть. Соглашаетесь ли вы с такой оценкой?

— Это зависит от многих факторов. На данный момент у Украины достаточно сил, чтобы удержать все города, которые мы сейчас контролируем. Но это требует определенного реализма в планировании, оценках и концентрации ресурсов именно на тех участках, где это наиболее необходимо.

Есть определенная логика. Надо делать выводы из того опыта, который мы приобрели. Удержать врага сейчас возможно.

Сейчас у нас уже есть больше опыта, больше развернутых частей, большее количество орудий, средств поражения, боеприпасов. У нас есть чем бить противника. Надо единственное понять, что нам нужно быть сильным не всюду, а на конкретных участках.

Полагаю, что все возможности у нас есть. Продвижение противника идет очень медленно и никаких чрезвычайных задач противник не [формирует]. Все это контролируемо, понятно. Мы знаем, где они будут наступать, как они двигаются, какими силами. Действия противника предсказуемы и шаблонны, я бы даже сказал. Все это можно отразить.

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