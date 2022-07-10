Российские оккупанты провалили разведку боем на Славянском направлении и отступили с потерями — Генштаб

10 июля, 19:18
Россияне понесли потери на Славянском направлении (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Россияне понесли потери на Славянском направлении (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В воскресенье, 10 июля, российские оккупанты в частности вели разведку боем на Славянском направлении. Также враг продолжает обстреливать гражданские объекты и убивать мирных украинцев по всей фронтовой линии.

О ситуации на фронте сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 137-х суток противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

В Генштабе отметили, что российские оккупанты цинично продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам, убивая мирных жителей, и призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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При этом российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение ими гражданских объектов на территории Украины, продолжают врать о якобы расположении военных подразделений в школах, больницах и многоквартирных жилых домах. В ВСУ призывают не распространять подобные российские фейки и дезинформацию.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка в течение суток существенных изменений не претерпела.

На Северском направлении противник применил ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Бачевск, Волфино, Мирополье, Владимировка, Алексеевка и Волковка Сумской области, Сеньковка и Николаевка Черниговской области. Кроме того, в районах Волковки и Волфино удары нанесла вражеская штурмовая и армейская авиация.

На Харьковском направлении противник применял танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Харькова и населенных пунктов Харьковской области к северу, востоку и югу от города.

Враг нанес авиационные удары вблизи Верхнего Салтова, Петровки и Мосьпаново.

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На Славянском направлении враг наносил огненное поражение в районах населенных пунктов Долина, Дубравное, Мазановка, Богородичное, Адамовка, Андреевка, Барвенково, Вернополье, Великая Камышеваха, Краснополье, Новая Дмитровка, Крестище, Новопавловка, Никополь, Червоное и Сулиговка. Применил авиацию для нанесения удара неподалеку от Богородичного.

Разведку боем в направлении Мазановки оккупанты благодаря умелым действиям украинских воинов откровенно провалили и с потерями отошли.

На Бахмутском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Курдюмовка, Луганское, Берестовое, Выемка, Ивано-Дарьевка, Шумы и Переездное.

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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по линии столкновения продолжаются обстрелы с применением минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии.

Враг нанес авиаудары неподалеку от Авдеевки и Владимировки. Штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в районе Новоселовки Второй, успеха не имел, отошел.

На Южнобугском направлении враг имеющимися средствами огневого поражения пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой территории.

Отмечается, что в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает в море два носителя высокоточного оружия.

Редактор: София Лазарова

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