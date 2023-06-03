В Мелитополе врач «скорой» отказал в госпитализации ребенку без российского паспорта — СМИ

3 июня, 16:05
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В Мелитополе отказывают в лечении тем, кто не имеет российского паспорта (Фото:Иван Федоров / Telegram)

В Мелитополе отказывают в лечении тем, кто не имеет российского паспорта (Фото:Иван Федоров / Telegram)

Во временно оккупированном Мелитополе врач скорой помощи отказал в госпитализации ребенку, потому что у него не было гражданства России, сообщает местное издание РИА-Мелитополь.

Как пишет издание, у ребенка было подозрение на перелом голени и сотрясение мозга, поэтому ему вызвали скорую.

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«Первый вопрос врача: „ребенок гражданин какой страны?“. Более того, врач перед тем, как начать осмотр, стал допрашивать ребенка. Сначала спросил, где его родители работают, что в семье говорят о наступлении ВСУ… В больницу ребенка не взяли — возмущаются родители», — говорится в материале.

Видео дня

Отмечается, что отказ в госпитализации из-за отсутствия российского гражданства в оккупированном Мелитополе уже перестает быть исключением, а переходит в систему.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Мелитополь Российский паспорт Оккупированные территории Война России против Украины

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