В Мелитополе врач «скорой» отказал в госпитализации ребенку без российского паспорта — СМИ 3 июня, 16:05 В Мелитополе отказывают в лечении тем, кто не имеет российского паспорта (Фото:Иван Федоров / Telegram)

Во временно оккупированном Мелитополе врач скорой помощи отказал в госпитализации ребенку, потому что у него не было гражданства России, сообщает местное издание РИА-Мелитополь.

Как пишет издание, у ребенка было подозрение на перелом голени и сотрясение мозга, поэтому ему вызвали скорую.

«Первый вопрос врача: „ребенок гражданин какой страны?“. Более того, врач перед тем, как начать осмотр, стал допрашивать ребенка. Сначала спросил, где его родители работают, что в семье говорят о наступлении ВСУ… В больницу ребенка не взяли — возмущаются родители», — говорится в материале.

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Отмечается, что отказ в госпитализации из-за отсутствия российского гражданства в оккупированном Мелитополе уже перестает быть исключением, а переходит в систему.

