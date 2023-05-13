Обстрел Берислава. Оккупанты сбросили две авиабомбы, город без света

13 мая, 15:16
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Обстрел Берислава (Фото:Александр Прокудин/Telegram)

Обстрел Берислава (Фото:Александр Прокудин/Telegram)

В субботу, 13 мая, в 04:00 российская армия атаковала Берислав Херсонской области. Оккупанты сбросили на город две управляемые авиабомбы, город остался без света.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

В результате атаки повреждено здание объекта критической инфраструктуры.

«Из-за обстрелов Берислав остался без электроснабжения. Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома горожан», — говорится в сообщении.

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К счастью, в результате обстрела никто не пострадал.

В субботу, 13 мая, российская оккупационная армия обстреляла город Гуляйполе Запорожской области и Чернобаевку Херсонской области. В результате атак пострадали три человека.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Херсонская область Бомбы Война России против Украины Берислав Александр Прокудин

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