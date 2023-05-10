Россияне обстреляли село в Каховском районе, есть погибшая — Офис генпрокурора

10 мая, 20:45
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Последствия российского обстрела (Фото:Офіс Генерального прокурора/Telegram)

Последствия российского обстрела (Фото:Офіс Генерального прокурора/Telegram)

Оккупанты в среду, 10 мая, обстреляли из минометов одно из сел Каховского района Херсонской области. В результате российской атаки погибла местная жительница.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, оккупанты совершили минометный обстрелян одного из сел в Каховском районе приблизительно в 17:00.

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«В результате обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получила местная жительница», — добавила пресс-служба.

По данным Офиса генпрокурора, в результате обстрелы были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Обстрел Херсонская область

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