Россияне ударили по центру Гуляйполя и Чернобаевке, есть пострадавшие

13 мая, 12:35
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Последствия российского обстрела Херсонской области (Фото:Херсонская ОВА/Telegram)

Последствия российского обстрела Херсонской области (Фото:Херсонская ОВА/Telegram)

В субботу, 13 мая, российская оккупационная армия обстреляла город Гуляйполе Запорожской области и Чернобаевку в Херсонской области. В результате атак пострадали три человека.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак и советница ОП по вопросам коммуникаций Дария Заривна.

По словам Ермака, по центру Гуляйполя было около 15 прилетов. Известно, что пострадал мужчина.

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Как отметила Заривна, в результате атаки на Чернобыевку пострадали двое местных жителей.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Обстрел Запорожская область Херсонская область Гуляйполе Андрей Ермак Война России против Украины

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