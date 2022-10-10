Более 50 «прилетов». Россияне обстреляли Сумскую область 10 октября, 23:57 Последствия обстрела Сумской области, 10 октября (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

В понедельник, 10 октября, российские оккупанты обстреляли Сумскую область. За сутки было зафиксировано более 50 «прилетов», погиб человек.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«Кроме двух ракет, еще более 50 „прилетов“ днем по приграничной зоне», — заявил глава ОВА.

По его словам, оккупанты выпустили шесть мин и пять снарядов из САУ по Краснопольской общине. Утром россияне атаковали объект инфраструктуры в Конотопском районе, в результате чего были травмированы два работника предприятия и спасатель ГСЧС.

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Уже днем враг начал вести огонь в Шосткинском районе — из крупнокалиберного пулемета, с территории России.

«Трижды были обстрелы из САУ и минометов по Белопольской общине. В результате обстрела один человек погиб, еще четверо — ранены и госпитализированы в больницу. В самом Белополье повреждена многоэтажка, частные дома, школа-интернат и предприятие», — заявили Живицкий.

Также оккупанты из САУ, миномета и автоматического станкового гранатомета били по Великописаревской и Юнаковской общинам.