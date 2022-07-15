Оккупанты пытаются наступать на Славянск — Генштаб 15 июля, 07:15 Генштаб сообщил, что оккупанты пытаются наступать на Славянск (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении российские оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и вести наступательные действия в направлении Славянска.



Об этом сообщает Генштаб.

Из артиллерии были обстреляны районы Дибровного, Подоловки, Мазановки, Адамовки, Чепиля, Краснополья, Курульки и других.

На Харьковском направлении оккупанты пытаются удержать занятые районы и не допустить продвижения украинских войск в сторону государственной границы.

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Обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Петровка, Родное, Сосновка, Слатино, Пришиб, Русские Тишки, Питомник, Верхний Салтов и другие.

Вели воздушную разведку оперативно-тактическим БПЛА Орлан-10 неподалеку от Приморского.

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