Российские оккупанты обстреляли центр Бахмута, есть пострадавшие

15 июля, 19:38
Последствия обстрела Бахмута оккупантами, 15 июля (Фото:Нацполиция)

Последствия обстрела Бахмута оккупантами, 15 июля (Фото:Нацполиция)

В Донецкой области российские оккупанты обстреляли центр Бахмута из реактивной артиллерии. В результате обстрела есть пострадавшие мирные жители.

Об этом сообщает Национальная полиция Донецкой области.

Читайте также:
Под авиударами и артобстрелами. Как эвакуируют гражданских из зоны боевых действий и оказывают гуманитарную помощь переселенцам — интервью

В ведомстве подчеркнули, что оккупанты вели огонь по гражданской инфраструктуре.

«Российские войска нанесли удар реактивной системой залпового огня Ураган. Предварительно, по центральному рынку они выпустили одну ракету, еще две — по жилому массиву. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=gvXL7W_jQGg

В результате обстрела разрушены помещения на рынке и магазины. Повреждены окна пятиэтажного дома.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Бахмут Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Последствия ракетного удара России по центру Винницы, 14 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
«Россия питается кровью других» /
Украинцы никогда не забудут ни одной смерти и будут мстить — интервью с Маркивым
15 июля, 17:20
Страны
Томас Фридман
Американский журналист
Война в Украине вступила в новую опасную фазу

Война в Украине вот-вот вступит в свою самую опасную фазу: зимняя стратегия Путина — против летней стратегии НАТО

15 июля, 16:11
Мнения
Алексей Мордашов (Фото:REUTERS/Sergei Karpukhin)
И TUI с ними! /
Российский олигарх Мордашов сократил свою долю в крупнейшем туроператоре Европы, уменьшилось ли его влияние?
15 июля, 08:34
Компании / Рынки
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X