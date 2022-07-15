Российские оккупанты обстреляли центр Бахмута, есть пострадавшие 15 июля, 19:38 Последствия обстрела Бахмута оккупантами, 15 июля (Фото:Нацполиция)

В Донецкой области российские оккупанты обстреляли центр Бахмута из реактивной артиллерии. В результате обстрела есть пострадавшие мирные жители.

Об этом сообщает Национальная полиция Донецкой области.

В ведомстве подчеркнули, что оккупанты вели огонь по гражданской инфраструктуре.

«Российские войска нанесли удар реактивной системой залпового огня Ураган. Предварительно, по центральному рынку они выпустили одну ракету, еще две — по жилому массиву. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

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В результате обстрела разрушены помещения на рынке и магазины. Повреждены окна пятиэтажного дома.

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