Российские оккупанты обстреляли центр Бахмута, есть пострадавшие
Последствия обстрела Бахмута оккупантами, 15 июля (Фото:Нацполиция)
В Донецкой области российские оккупанты обстреляли центр Бахмута из реактивной артиллерии. В результате обстрела есть пострадавшие мирные жители.
Об этом сообщает Национальная полиция Донецкой области.
В ведомстве подчеркнули, что оккупанты вели огонь по гражданской инфраструктуре.
«Российские войска нанесли удар реактивной системой залпового огня Ураган. Предварительно, по центральному рынку они выпустили одну ракету, еще две — по жилому массиву. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.
В результате обстрела разрушены помещения на рынке и магазины. Повреждены окна пятиэтажного дома.
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