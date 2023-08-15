Российские оккупанты обстреляли Донецкую область, двое погибших и пятеро раненных 15 августа, 18:44 Последствия российского обстрела Донецкой области (Фото:Донецкая областная прокуратура)

Во вторник, 15 августа, российские оккупанты ударили по населенным пунктам Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области. Известно о двух погибших и пятерых раненых.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Так, около 08:30 оккупанты атаковали село Пивничное Торецкой территориальной общины с применением авиабомб ФАБ-250. В результате атаки получили ранения двое местных жителей — 52-летний мужчина, находившийся во дворе домовладения, и его 78-летняя соседка.

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Через несколько часов россияне, вероятно, из артиллерии обстреляли частный сектор города Северск и поселка Ямполь. От попадания снарядов возле собственных домов погибли двое мужчин в возрасте 45 и 70 лет. Кроме того, получили телесные повреждения три женщины.

Обломками снарядов повреждены дома, заборы, медицинское заведение, гараж и хозяйственное сооружение.

Прокуратуры осуществляют досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны — ч. ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.