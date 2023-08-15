ВСУ закрепляются в направлении Урожайного и наступают южнее Бахмута — Генштаб 15 августа, 08:40 Украинский военный в Донецкой области, 24 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Силы обороны Украины продвигаются на направлении Урожайного на южном фронте и ведут наступление южнее Бахмута Донецкой области.



Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев во вторник, 15 августа.

«В направлении Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах», — сказал он.

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Урожайное — поселок Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области. Несколько дней назад российские «военкоры» заявляли, что армия РФ якобы отступила оттуда. Это также зафиксировано на карте DeepState.

В Минобороны Украины накануне заявили, что ВСУ освобождают поселок.



Украинские бойцы продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях и сдерживают наступление российских оккупантов на Купянском и Лиманском.

По словам Ковалева, на последних двух идут тяжелые бои. За сутки было 15 боевых столкновений.

Всего с начала контрнаступления украинские военные освободили более 192 кв. км территории на юге Украины и 40 кв. км на Бахмутском направлении.