В больнице умер спасатель, раненный во время обстрела Покровска 7 августа

13 августа, 13:07
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Умер полковник службы гражданской защиты Виталий Кинц, раненный во время обстрела Покровска (Фото:МВД)

Умер полковник службы гражданской защиты Виталий Кинц, раненный во время обстрела Покровска (Фото:МВД)

В ночь на 13 августа умер полковник службы гражданской защиты Виталий Кинц, раненый при ликвидации последствий обстрела Покровска Донецкой области. Тогда россияне повторно ударили по месту прилета, когда там работали спасатели.

О смерти Виталия Кинца сообщили в МВД.

Там отметили, что во время повторного обстрела Покровска он получил тяжелые ранения.

«Врачи отчаянно боролись за его жизнь, но сегодня ночью он умер», — сообщили в МВД.

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Вечером 7 августа российские военные дважды ударили ракетами из ОТРК Искандер по Покровску Донецкой области.

Первая ракета попала в жилую многоэтажку, а затем россияне повторно ударили по этому же месту, куда как раз прибыли спасатели и полицейские.

По состоянию на вечер 8 августа было известно о девяти погибших, среди которых один сотрудник ГСЧС. Еще 82 человека получили ранения.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Донецкая область ГСЧС Покровск Война России против Украины Ракетный удар

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