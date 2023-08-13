В больнице умер спасатель, раненный во время обстрела Покровска 7 августа 13 августа, 13:07 Умер полковник службы гражданской защиты Виталий Кинц, раненный во время обстрела Покровска (Фото:МВД)

В ночь на 13 августа умер полковник службы гражданской защиты Виталий Кинц, раненый при ликвидации последствий обстрела Покровска Донецкой области. Тогда россияне повторно ударили по месту прилета, когда там работали спасатели.

О смерти Виталия Кинца сообщили в МВД.

Там отметили, что во время повторного обстрела Покровска он получил тяжелые ранения.

«Врачи отчаянно боролись за его жизнь, но сегодня ночью он умер», — сообщили в МВД.

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Вечером 7 августа российские военные дважды ударили ракетами из ОТРК Искандер по Покровску Донецкой области.

Первая ракета попала в жилую многоэтажку, а затем россияне повторно ударили по этому же месту, куда как раз прибыли спасатели и полицейские.

По состоянию на вечер 8 августа было известно о девяти погибших, среди которых один сотрудник ГСЧС. Еще 82 человека получили ранения.