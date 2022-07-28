Россияне обстреляли Бахмут из Ураганов, есть жертвы

28 июля, 22:00
Обстрел Бахмута россиянами, 28 июля (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Обстрел Бахмута россиянами, 28 июля (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

В четверг, 28 июля, российские оккупанты обстреляли Бахмут Донецкой области. В результате погибли три человека, еще три человека получили ранения.

Об этом сообщает ГСЧС.

В ведомстве уточнили, что спасатели госпитализировали одного пострадавшего в лечебное учреждение Бахмута.

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Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что россияне обстреляли Бахмут четыре раза из Ураганов.

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По предварительной информации, россияне применили кассетные боеприпасы.

«Уже сейчас известно о минимум трех погибших и трех раненых. Повреждены 6 многоквартирных и 6 частных домов», — заявил он.

https://www.facebook.com/DSNSDon/posts/5329089973843696

Утром в среду, 27 июля, войска РФ нанесли удары по Бахмуту Донецкой области. Снаряды попали в пятиэтажный жилой дом и отель.

После почти полного захвата Луганской области российские оккупанты активизировали обстрелы городов Донецкой области. Бахмут называют одной из целей войск РФ.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Бахмут Война России против Украины

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