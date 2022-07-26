Где в Украине самая горячая точка и под угрозой ли Славянск, Бахмут и Краматорск — военный эксперт

26 июля, 19:27
Cнаряд от реактивной системы залпового огня Смерч в жилой квартире в Краматорске, 25 июля (Фото:Press service of the Donetsk Regional Military Administration/Handout via REUTERS)

Cнаряд от реактивной системы залпового огня Смерч в жилой квартире в Краматорске, 25 июля (Фото:Press service of the Donetsk Regional Military Administration/Handout via REUTERS)

Военный эксперт Петр Черник в эфире Радио НВ рассказал, какая точка в Украине сейчас самая горячая и находятся ли под угрозой Славянск, Бахмут и Краматорск.

«По моему мнению, самая горячая точка – это Северск. Говорить о Славянске, Бахмуте, особенно Краматорске, что они сейчас в невероятно большой угрозе, где-то не совсем корректно», — заявил Черник.

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Он уточнил, что у последних трех городов РФ сосредотачивает большое количество войск, но эти войска еще не пошли в атаку, похожую на атаку по Северодонецку и Лисичанску.

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«Это также довольно сдержанный оптимизм и это еще раз подтверждает, что стратегическая тактика выбивания боекомплекта верна. Напомню, что эта война на 95% является войной артиллерии», — сказал военный эксперт.

Он также ответил на вопрос о возможности продвижения оккупантов на Северском направлении.

«Нельзя недооценивать противника. Напомню, 146-миллионная нация как минимум 10 миллионов мужчин потенциального мобилизационного ресурса, нельзя этого игнорировать. На складах до 13 тысяч единиц бронетехники, автоматов Калашникова произвели более 100 миллионов единиц, давайте задумаемся о серьезности этой цифры. Производить обычные снаряды и патроны есть возможности», — отметил Черник.

Ранее американский Институт изучения войны (ISW) прогнозировал, что наступление РФ на Донбассе в ближайшие недели застопорится в попытках взять Славянск и Бахмут.

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А советник главы МВД Ростислав Смирнов заявил, что есть признаки перехода в позиционную войну: Россия делает попытки штурмов, но они не имеют успеха.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Славянск Краматорск Украина-Россия Северодонецк Лисичанск Северск Война в Украине Российско-украинская война Бахмут Радио НВ Война России против Украины

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