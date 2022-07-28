Россияне смогут провести только две значительные наступательные операции в Украине — ISW 28 июля, 05:00 Техника оккупнтов (Фото:Генштаб)

Россияне, вероятно, могут провести только две крупные наступательные операции в Украине. Это наступление на Сиверск и Бахмут Донецкой области.

Об этом пишет американский Институт исследования войны (ISW).



Эти операции были сосредоточены на наступлении с момента окончания оперативной паузы 16 июля.

Отмечается, что оккупанты выделили достаточно ресурсов для проведения почти ежедневных наземных атак и захвата территории на этих двух направлениях, но не смогли поддерживать такой же темп наступления или достичь аналогичных территориальных завоеваний в других местах в Украине. Таким образом, российское наступление, скорее всего, достигнет кульминации до того, как захватит другие крупные городские районы Украины.

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Ключевые выводы аналитиков:

Украинские силы могли начать локальную контратаку юго-западнее Изюма.

Русские войска атаковали населенные пункты к востоку Северска, к северо-востоку и к юго-востоку от Бахмута.

Наземные бои продолжаются севернее Харькова.

Российская республика Марий Эл направила на обучение два добровольческих батальона и формирует третий батальон для переброса в Украину.

Российские оккупационные власти завозят россиян для работы на оккупированных территориях из-за нехватки украинских коллаборационистов.

Оккупационные власти Мариуполя продолжают задерживать гуманитарную помощь, чтобы заставить мирных жителей сотрудничать с оккупационной администрацией и работать на нее.

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