Россияне обстреливают Авдеевку круглосуточно, есть жертва — Кириленко

7 июля, 20:13
Последствия обстрела Авдеевки оккупантами (Фото:Павел Кириленко / Facebook)

Последствия обстрела Авдеевки оккупантами (Фото:Павел Кириленко / Facebook)

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Авдеевку Донецкой области. С вечера среды, 6 июля, РФ ударила по городу 10 раз.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«Авдеевка под круглосуточными обстрелами. Со вчерашнего вечера россияне обстреляли город более 10 раз», — рассказал он.

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По его словам, оккупанты, уже традиционно, ударили по гражданской инфраструктуре — по больнице, жилым кварталам, автобазе, а также по АКХЗ.

«Уже сейчас известно об одном погибшем и двух раненых, но окончательные цифры еще предстоит установить, равно как и объемы разрушений», — добавил Кириленко.

Он призвал жителей эвакуироваться, потому что оставаться в Авдеевке небезопасно.

https://www.youtube.com/watch?v=GAncJldRG2s

Кириленко также заявил, что россияне ежедневно обстреливают и Славянск. Он призвал местных жителей эвакуироваться.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Авдеевка Война России против Украины

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