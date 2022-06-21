«Разъ*бали существа, которые почему-то называют себя людьми». Стас Королев показал последствия обстрела россиянами школы в Авдеевке 21 июня, 14:37 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты обстреляли школу в Авдеевке (Фото:@staskoroliov / Instagram)

Украинский музыкант и мультиинструменталист, участник проекта Голос страны и экс-участник группы YUKO, Стас Королев опубликовал в Instagram последствия обстрела оккупантами его родного города Авдеевка.

«Это моя родная авдеевская шестая школа. Когда-то в 2007 году на крыльце школы 17-летний Стас впервые или во второй раз выступал с собственными песнями (последнее фото в галерее). Сегодня ночью школу разъ*бали существа, которые почему-то называют себя людьми», — написал Королев.

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Музыкант подчеркнул, что «худшее то, что это здание было гуманитарным штабом». «В настоящее время уничтожены запасы пищи, воды и медикаментов. Я знаю людей, которые в ближайшее время уезжают со своей миссией в Авдеевку. Также я на связи с авдеевскими волонтерами. Жду от них подробной информации о том, что из запасов важно в первую очередь компенсировать (но очевидно, что вода и продукты как минимум, не очевидно, какое конкретное лекарство)», — сообщил Королев и добавил, что собирает средства на помощь Авдеевке.

«Я в свою очередь в качестве символической геймификационной компенсации отдам свой стикер-пак (пишите в приватные после донейшна). А если вы в Киеве, @askostomarova вам его еще привезет! Когда-то в 2007 году она была ведущей на том концерте на крыльце шестой школы… Что еще сказать. Война продолжается. Объединяемся», — написал музыкант.

Напомним, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в ночь на 21 июня в Авдеевке войска РФ обстреляли одну из местных школ снарядами Град с магниевым зарядом.

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