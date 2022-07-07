ВСУ отбили атаки россиян на четырех направлениях, у оккупантов потери — Генштаб

7 июля, 19:35
Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Генеральный штаб Украины опубликовал вечернюю сводку по ситуации на фронте по состоянию на 7 июля.

Сейчас ситуация такова:

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  • На востоке ВСУ свели на нет силы россиян продвинуться в направлении Сосновки, Богородичное, Григорьевки и Верхнекаменского. Противник все еще пытается установить полный контроль над Луганской областью.
  • На Славянском направлении оккупанты безуспешно штурмовали Богородичное, пытаясь его захватить. Вражеская атака отражена.
  • В Краматорском направлении враг неудачно штурмовал районы в направлениях Григоровки и Верхнекаменского.
  • На Бахмутском направлении ВСУ отразили атаки россиян недалеко от Вершины и Берестового. Там враг пытался улучшить свое положение, но понес потери и отступил.
Видео дня

В Генштабе подчеркнули, что заявления министерства обороны РФ о якобы гибели украинских воинов, которые зачищали Змеиный и устанавливали флаги Украины — фейк.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины Генштаб ВСУ

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