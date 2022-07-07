ВСУ отбили атаки россиян на четырех направлениях, у оккупантов потери — Генштаб 7 июля, 19:35 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Генеральный штаб Украины опубликовал вечернюю сводку по ситуации на фронте по состоянию на 7 июля.

Сейчас ситуация такова:

На востоке ВСУ свели на нет силы россиян продвинуться в направлении Сосновки, Богородичное, Григорьевки и Верхнекаменского. Противник все еще пытается установить полный контроль над Луганской областью.

ВСУ свели на нет силы россиян продвинуться в направлении Сосновки, Богородичное, Григорьевки и Верхнекаменского. Противник все еще пытается установить полный контроль над Луганской областью. На Славянском направлении оккупанты безуспешно штурмовали Богородичное, пытаясь его захватить. Вражеская атака отражена.

оккупанты безуспешно штурмовали Богородичное, пытаясь его захватить. Вражеская атака отражена. В Краматорском направлении враг неудачно штурмовал районы в направлениях Григоровки и Верхнекаменского.

враг неудачно штурмовал районы в направлениях Григоровки и Верхнекаменского. На Бахмутском направлении ВСУ отразили атаки россиян недалеко от Вершины и Берестового. Там враг пытался улучшить свое положение, но понес потери и отступил.

Видео дня

В Генштабе подчеркнули, что заявления министерства обороны РФ о якобы гибели украинских воинов, которые зачищали Змеиный и устанавливали флаги Украины — фейк.

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