ВСУ отбили атаки россиян на четырех направлениях, у оккупантов потери — Генштаб
Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
Генеральный штаб Украины опубликовал вечернюю сводку по ситуации на фронте по состоянию на 7 июля.
Сейчас ситуация такова:
- На востоке ВСУ свели на нет силы россиян продвинуться в направлении Сосновки, Богородичное, Григорьевки и Верхнекаменского. Противник все еще пытается установить полный контроль над Луганской областью.
- На Славянском направлении оккупанты безуспешно штурмовали Богородичное, пытаясь его захватить. Вражеская атака отражена.
- В Краматорском направлении враг неудачно штурмовал районы в направлениях Григоровки и Верхнекаменского.
- На Бахмутском направлении ВСУ отразили атаки россиян недалеко от Вершины и Берестового. Там враг пытался улучшить свое положение, но понес потери и отступил.
В Генштабе подчеркнули, что заявления министерства обороны РФ о якобы гибели украинских воинов, которые зачищали Змеиный и устанавливали флаги Украины — фейк.
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