Почти 200 прилетов. Россияне весь день обстреливали Сумскую область

12 августа, 22:57
Обстрел Сумской области, 12 августа (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

Обстрел Сумской области, 12 августа (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

Россияне 11 раз открывали огонь по территориям пяти общин Сумской области. Зафиксировано почти 200 прилетов.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Россияне обстреляли Юновскую общину из минометов — было 15 прилетов. Также было зафиксировано 17 прилетов из РСЗО.

Видео дня

Читайте также:
Более 47% территорий. Самой заминированной после освобождения была Сумская область — глава МВД

Из артиллерии оккупанты обстреляли Хотинскую общину — 10 прилетов. Также они осуществлен авиационный удар (один прилет) и открыли огонь из РСЗО -10 прилетов. В результате атаки сожжено поле пшеницы. Убытки подсчитываются.

Враг совершил авиаудар по Николаевской сельской общине и два обстрела из РСЗО, всего более 60 прилетов.

Также россияне обстреляли из минометов Есманську общину — было четыре прилета, из артиллерии (вероятно САУ) — 37 прилетов. Вечером враг снова открыл огонь по общине из минометов — четыре прилета. В результате атак повреждены по меньшей мере два домохозяйства, забор и хозяйственные постройки.

Оккупанты обстреляли из артиллерии Шалигинську общину — было четыре прилета, а также из реактивной артиллерии — 30 прилетов.

Пострадавших среди людей нет, добавил Живицкий.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Сумская область Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

В трендах будут рубашки и спущенные плечи (Фото:instagram.com emilisindlev/caroline_hu/leoniehanne)
Переделанные рубашки и леопард /
6 трендов, с которых начнется осень
12 августа, 20:10
Красота и мода
Взрывы на аэродроме в оккупированном Россией Крыму, 9 августа (Фото:REUTERS/Stringer)
«Божественный огонь» /
Россияне не знают как комментировать, что «несчастная» Украина сожгла аэродром с самолетами — эксперт
12 августа, 19:25
События
Тимоти Снайдер
Американский историк
Три лживых «Н» Путина. Каковы реальные ставки России в войне против Украины

Три ключевых пропагандистских лозунга Путина в качестве оправдания войны появились не потому, что имеют какое-то отношение к мотивам или интересам РФ, а потому, что вызывают страхи России

12 августа, 13:12
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X