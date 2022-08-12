Почти 200 прилетов. Россияне весь день обстреливали Сумскую область 12 августа, 22:57 Обстрел Сумской области, 12 августа (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

Россияне 11 раз открывали огонь по территориям пяти общин Сумской области. Зафиксировано почти 200 прилетов.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Россияне обстреляли Юновскую общину из минометов — было 15 прилетов. Также было зафиксировано 17 прилетов из РСЗО.

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Из артиллерии оккупанты обстреляли Хотинскую общину — 10 прилетов. Также они осуществлен авиационный удар (один прилет) и открыли огонь из РСЗО -10 прилетов. В результате атаки сожжено поле пшеницы. Убытки подсчитываются.

Враг совершил авиаудар по Николаевской сельской общине и два обстрела из РСЗО, всего более 60 прилетов.

Также россияне обстреляли из минометов Есманську общину — было четыре прилета, из артиллерии (вероятно САУ) — 37 прилетов. Вечером враг снова открыл огонь по общине из минометов — четыре прилета. В результате атак повреждены по меньшей мере два домохозяйства, забор и хозяйственные постройки.

Оккупанты обстреляли из артиллерии Шалигинську общину — было четыре прилета, а также из реактивной артиллерии — 30 прилетов.

Пострадавших среди людей нет, добавил Живицкий.

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