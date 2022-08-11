Более 47% территорий. Самой заминированной после освобождения была Сумская область — глава МВД

11 августа, 21:23
Заминированным и очень опасным остается 20 километровое расстояние до границы с Россией (Фото:ГСЧС)

Заминированным и очень опасным остается 20 километровое расстояние до границы с Россией (Фото:ГСЧС)

В Сумской области после освобождения было заминировано 47% территорий, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

В эфире телемарафона он отмечал, что Сумская область была самой заминированным из освобожденных регионов страны.

«Более 47% территории Сумской области было заминировано», — сказал он.

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Монастырский уточнил, что в регионе остаются заминированные «островки» в лесах. Также министр сообщил, что заминированным и очень опасным остается 20 километровое расстояние до границы с Россией.

«Еще очень много работы ждет наших спасателей», — подчеркнул он.

Украина стала одной из самых загрязненных боеприпасами стран мира из-за российской агрессии. В ГСЧС говорили, что разминирование всей страны может занять до десяти лет. С разминированием территорий Украине помогают 30 стран.

https://www.youtube.com/embed/V5cJg5YCXDQ
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Сумская область Денис Монастырский

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