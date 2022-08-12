«Утро началось снова не с кофе». Войска РФ обстреляли Сумскую область 12 августа, 11:24 Последствия вражеского обстрела (Фото:t.me/Zyvytskyy)

Утром, в пятницу, 12 августа войска РФ обстреляли Сумскую область.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

«Ночь в Сумской области была тихой, но утро началось снова не с кофе. В семь утра россияне открыли огонь по Эсманьской общине. 11 приходов из миномета», - написал он.

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По словам главы области, почти в восемь утра, начались обстрелы Юнаковской общины. По разным направлениям велись обстрелы из минометов и ствольной артиллерии, семь и десять приходов соответственно.

Хотинскую общину оккупанты обстреляли из крупнокалиберного пулемета, в несколько очередей. Это тоже было в восемь утра.

Живицкий заявил, что по предварительной информации, пострадавших нет.

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