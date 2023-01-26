Жертвами удара РФ по Запорожью стали три человека, еще семеро получили ранения

26 января, 13:48
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РФ обстреляла Запорожский район из ЗРК С-300 (Фото:Прокуратура)

РФ обстреляла Запорожский район из ЗРК С-300 (Фото:Прокуратура)

В результате новой массированной ракетной атаки РФ по критической инфраструктуре Украины в Запорожье погибли три человека, еще семеро получили ранения.

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Об этом в четверг, 26 января, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«В 3:40 российские военные из ЗРК С-300 нанесли два ракетных удара по объекту критической инфраструктуры в Запорожском районе. Разрушения получили техническое оборудование и сооружения. После взрыва на территории предприятия произошел пожар, который сейчас ликвидирован», — рассказали в ведомстве.

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Прокуратура
Фото: Прокуратура
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Кроме того, около во время проведения следственных действий и поисково-спасательной операции около 10:00 место ракетного удара подверглось повторному обстрелу. Данные о пострадавших уточняются.

Прокуратура
Фото: Прокуратура
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По факту нового военного преступления РФ, которое привело к гибели мирных жителей, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Кроме Запорожской, ракетному обстрелу подверглись также Винницкая и Одесская области, а также Киев, где жертвой ВС РФ стал один человек, еще несколько пострадали.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Запорожье Ракетные удары Война России против Украины

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