Жертвами удара РФ по Запорожью стали три человека, еще семеро получили ранения 26 января, 13:48 РФ обстреляла Запорожский район из ЗРК С-300 (Фото:Прокуратура)

В результате новой массированной ракетной атаки РФ по критической инфраструктуре Украины в Запорожье погибли три человека, еще семеро получили ранения.

Об этом в четверг, 26 января, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«В 3:40 российские военные из ЗРК С-300 нанесли два ракетных удара по объекту критической инфраструктуры в Запорожском районе. Разрушения получили техническое оборудование и сооружения. После взрыва на территории предприятия произошел пожар, который сейчас ликвидирован», — рассказали в ведомстве.

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Фото: Прокуратура

Кроме того, около во время проведения следственных действий и поисково-спасательной операции около 10:00 место ракетного удара подверглось повторному обстрелу. Данные о пострадавших уточняются.

Фото: Прокуратура

По факту нового военного преступления РФ, которое привело к гибели мирных жителей, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Кроме Запорожской, ракетному обстрелу подверглись также Винницкая и Одесская области, а также Киев, где жертвой ВС РФ стал один человек, еще несколько пострадали.