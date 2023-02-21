Используют для ДРГ. На оккупированных территориях россияне изымают у украинцев паспорта
Паспорт Украины (Фото:flickr)
На временно оккупированных территориях россияне изымают у украинцев паспорта. Они используют затем отобранные паспорта для своих ДРГ.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что оккупанты ходят по домам населения и требуют получать документацию прав собственности и другие документы в соответствии с нормами российского законодательства, а это возможно только при наличии российского гражданства.
При этом украинские документы враг изымает. При заявлении на получение российского гражданства, украинский паспорт тоже требуют сдавать.
Паспорт также отбирают у попавших в застенки и не возвращают после увольнения.
"Также стоит отметить, что россияне используют потом отобранные паспорта для своих ДРГ и в других спецоперациях против Украины, — говорится в сообщении ЦНС.