Оккупанты принудительно раздают российские паспорта в Херсонской области — Генштаб

20 февраля, 20:06
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Учения защитников Украины в Ровенской области (Фото:REUTERS/Ivan Lyubysh-Kirdey)

Учения защитников Украины в Ровенской области (Фото:REUTERS/Ivan Lyubysh-Kirdey)

Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 20 февраля, на 362-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

  • за сутки оккупанты нанесли три ракетных и 22 авиаудара, угроза авиа- и ракетных ударов по всей Украине остается высокой;
  • основные усилия россиян сосредоточены на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях;
  • на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага;
  • в Харьковской области вражеским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов, на Бахмутском направлении — более 15, на Авдеевском и Шахтерском — более 20. На Запорожском направлении россияне обстреливали районы 23 населенных пунктов, на Херсонском — более 30 населенных пунктов;
  • 19 февраля страна-террорист обстреляла из артиллерии Голую Пристань Херсонской области, планируя дискредитировать защитников Украины. Также оккупанты продолжают обстреливать гражданские объекты в Каховском и Голопристанском районах, пытаясь сформировать негативное отношение к Силам обороны Украины;
  • россияне продолжают принудительную «паспортизацию» украинцев на временно захваченных территориях в Херсонской области. В Скадовске и Каланчаке оккупанты угрожают конфискацией имущества и заставляют ускорить процесс получения паспортов страны-агрессора и «переоформление» бизнеса по российскому законодательству. Враг угрожает лишить пенсионеров без российского паспорта выплат;
  • авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения оккупантов и их техники, удар по зенитно-ракетному комплексу россиян на огневой позиции.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны страна-агрессор потеряла около 143 680 оккупантов, в том числе около 820 за последние сутки.

https://www.youtube.com/embed/c7ErTyqhtSw
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Генеральный штаб Херсонская область Война России против Украины Генштаб ВСУ

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