Россияне атаковали Краматорск, в городе произошли аварийные отключения света

3 января, 02:16
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Российские оккупанты систематически обстреливают Краматорск (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)

Российские оккупанты систематически обстреливают Краматорск (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)

Российские оккупанты вечером 2 января атаковали Краматорск Донецкой области. Власти призвали горожан находиться в укрытиях.

Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко.

«Краматорск под ударом. Сидите в укрытиях, ночь неспокойная», – сказал он.

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В городе в частном секторе произошли аварийные отключения электроснабжения, говорится в сообщении городского совета Telegram.

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В мэрии отметили, что работы по восстановлению электроснабжения в городе начнутся по завершении комендантского часа.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Краматорск Донецкая область Война в Украине Война России против Украины

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