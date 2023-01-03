Россияне атаковали Краматорск, в городе произошли аварийные отключения света 3 января, 02:16 Российские оккупанты систематически обстреливают Краматорск (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)

Российские оккупанты вечером 2 января атаковали Краматорск Донецкой области. Власти призвали горожан находиться в укрытиях.

Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко.

«Краматорск под ударом. Сидите в укрытиях, ночь неспокойная», – сказал он.

В городе в частном секторе произошли аварийные отключения электроснабжения, говорится в сообщении городского совета Telegram.

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В мэрии отметили, что работы по восстановлению электроснабжения в городе начнутся по завершении комендантского часа.