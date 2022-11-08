Россияне обстреляли Краматорск, ранен ребенок — фото 8 ноября, 20:07 Последствия обстрела Краматорска (Фото:Павел Кириленко / Донецкая ОВА via Telegram)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску (Донецкая область). В результате атаки ранен ребенок.



Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

«Россияне нанесли очередной удар по Краматорску – ранен ребенок. Жертвой обстрела стал восьмилетний мальчик. Снаряды прилетели в районе одной из местных школ — пострадало и здание школы, и близлежащие жилые дома», — говорится в сообщении.

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Кириленко подчеркнул, что гражданские должны покинуть область, особенно это касается семей с детьми.

