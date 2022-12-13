Цинично атакуют гражданских. Российские оккупанты обстреляли Краматорск

13 декабря, 17:05
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Последствия российского удара (Фото:www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)

Последствия российского удара (Фото:www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)

Во вторник, 13 декабря, российские оккупанты обстреляли Краматорск.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

«Россияне попали в промзону и корпус Института техники и менеджмента», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших пока не поступала.

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«Каждый день россияне цинично атакуют гражданских в Донецкой области — действуют, как настоящие террористы», — заявил Кириленко.

По его словам, в опасности — каждый, кто до сих пор остается в области.

Мэр города Александр Гончаренко заявил, что повреждения получили восемь многоквартирных домов, здание автовокзала, общежитие и реабилитационное заведение.

www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото: www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko
https://www.youtube.com/watch?v=suD4xe3Zei4
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Краматорск Обстрел Война России против Украины

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