Цинично атакуют гражданских. Российские оккупанты обстреляли Краматорск
Последствия российского удара (Фото:www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Во вторник, 13 декабря, российские оккупанты обстреляли Краматорск.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.
«Россияне попали в промзону и корпус Института техники и менеджмента», — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших пока не поступала.
«Каждый день россияне цинично атакуют гражданских в Донецкой области — действуют, как настоящие террористы», — заявил Кириленко.
По его словам, в опасности — каждый, кто до сих пор остается в области.
Мэр города Александр Гончаренко заявил, что повреждения получили восемь многоквартирных домов, здание автовокзала, общежитие и реабилитационное заведение.