Цинично атакуют гражданских. Российские оккупанты обстреляли Краматорск 13 декабря, 17:05 Последствия российского удара (Фото:www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)

Во вторник, 13 декабря, российские оккупанты обстреляли Краматорск.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

«Россияне попали в промзону и корпус Института техники и менеджмента», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших пока не поступала.

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«Каждый день россияне цинично атакуют гражданских в Донецкой области — действуют, как настоящие террористы», — заявил Кириленко.

По его словам, в опасности — каждый, кто до сих пор остается в области.

Мэр города Александр Гончаренко заявил, что повреждения получили восемь многоквартирных домов, здание автовокзала, общежитие и реабилитационное заведение.

Фото: www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko